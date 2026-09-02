Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 2 de septiembre

Panamá registrará este miércoles 2 de septiembre intervalos nublados, lluvias y aguaceros con tormentas eléctricas en distintos sectores del país, de acuerdo con el pronóstico emitido por la Dirección de Meteorología del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

Según el informe, en la vertiente del Caribe se prevén durante la madrugada intervalos nublados y algunas lluvias aisladas al norte de Veraguas. En horas de la mañana, las lluvias podrían presentarse hacia las costas del Caribe Occidental, mientras que hacia el oriente de Guna Yala se esperan aguaceros aislados acompañados de tormentas.

Para la tarde, se pronostican intervalos nublados y algunos aguaceros aislados con tormentas a lo largo de la vertiente caribeña. Durante la noche, se espera que predominen los intervalos nublados.

En el Pacífico, durante la madrugada y la mañana se prevén cielos entre parcialmente nublados y algunos aguaceros aislados con tormentas hacia Darién y las comarcas Emberá Cémaco y Sambú.

Las condiciones podrían intensificarse durante la tarde, cuando se esperan aguaceros con tormentas y posibles ráfagas de viento, con intensidades de moderadas a fuertes, desde Chiriquí hasta el sur de Veraguas. En el resto de la vertiente se pronostican aguaceros aislados más puntuales con tormentas.

Para las primeras horas de la noche, persistirían las lluvias y tormentas desde Chiriquí hasta Veraguas. También se esperan aguaceros aislados con tormentas hacia la bahía de Panamá y el sur de Darién.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 19°C y 26°C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país estarán entre 27°C y 33°C.

El IMHPA advirtió que en las áreas donde se desarrollen tormentas eléctricas podrían registrarse, además de actividad eléctrica, vientos locales fuertes en forma de ráfagas, por lo que recomendó mantener precaución, especialmente en las zonas marítimas, y atender los avisos de vigilancia y las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

En cuanto a la radiación ultravioleta, se prevén índices máximos entre 3 y 10 UV-B, con niveles de riesgo de moderados a muy altos en el territorio nacional.