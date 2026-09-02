Control migratorio detecta a peruano requerido por delitos contra la propiedad intelectual

Un ciudadano peruano, de 38 años, fue detectado cuando intentaba salir de Panamá por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, luego de que los controles migratorios activaran una alerta relacionada con una orden de aprehensión vigente por presuntos delitos contra la propiedad intelectual y la seguridad informática.

El extranjero tenía previsto viajar con destino a la ciudad de Lima, Perú, cuando la alerta fue identificada durante el proceso migratorio de salida.

Ante esta situación, el Servicio Nacional de Migración realizó las verificaciones correspondientes y coordinó con la Dirección de Investigación Judicial para confirmar la información relacionada con la orden de aprehensión.

El Servicio Nacional de Migración mantiene controles permanentes en los principales puntos de entrada y salida del país, incluyendo el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Estas acciones buscan fortalecer la verificación de pasajeros y la coordinación con las autoridades de seguridad.