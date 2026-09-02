Irán bombardea a Bahréin, Jordania y Kuwait como respuesta a Estados Unidos

La confrontación entre Estados Unidos e Irán entró esta semana en una nueva fase de tensión, luego de una sucesión de bombardeos y represalias que dejó al menos 18 fallecidos, decenas de heridos y ataques contra países que albergan tropas o instalaciones militares estadounidenses. El ejército de Estados Unidos informó este martes que golpeó numerosos objetivos militares dentro del territorio iraní, principalmente posiciones vinculadas con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Teherán respondió durante la noche y la madrugada del miércoles con misiles y drones dirigidos contra Jordania, Kuwait y Bahréin. La nueva escalada es considerada la más grave del último mes y se produce mientras Washington advierte que podría intensificar sus operaciones militares contra la República Islámica. Las versiones ofrecidas por ambos gobiernos, sin embargo, son contradictorias. El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) sostuvo que sus ataques estuvieron dirigidos exclusivamente contra infraestructura militar, mientras las autoridades iraníes denunciaron que fueron alcanzadas zonas civiles. De acuerdo con el balance divulgado por Irán, al menos 18 personas murieron y otras 68 resultaron heridas durante la ofensiva estadounidense. La mayoría de las víctimas serían civiles.

Ataque durante una boda deja cuatro muertos

El episodio con mayor cantidad de víctimas civiles ocurrió en Kuhestak, una pequeña localidad de la provincia iraní de Hormozgan, donde un ataque dejó cuatro muertos —entre ellos un niño— y 53 heridos durante una ceremonia nupcial. Según la Media Luna Roja iraní, las personas se encontraban participando en una boda cuando fragmentos de un misil impactaron contra la vivienda. Informaciones publicadas por medios locales señalan que el supuesto objetivo era una torre de comunicaciones situada dentro de un área residencial. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron casas y vehículos destruidos, además de residentes auxiliando a los heridos entre los escombros. El portavoz de la Guardia Revolucionaria acusó a Washington de ejecutar un ataque “ciego y desesperado” contra distintas zonas del país y advirtió que Estados Unidos lamentará la nueva ofensiva. El vocero del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, también condenó el bombardeo y lo calificó como una “atrocidad”. Además, comparó el hecho con el ataque contra una escuela en la ciudad de Minab ocurrido el pasado 28 de febrero, cuando comenzó la guerra y murieron 168 personas, entre estudiantes y docentes.

Irán ataca instalaciones estadounidenses

Como represalia, la Guardia Revolucionaria aseguró haber causado bajas entre soldados estadounidenses durante un ataque contra una base militar ubicada en Jordania. No obstante, dos funcionarios de Estados Unidos negaron que se hayan registrado muertos entre sus tropas. En Kuwait, misiles y drones iraníes fueron dirigidos contra la base aérea Ali Al Salem y el alojamiento de un comandante estadounidense. Las autoridades kuwaitíes tampoco reportaron víctimas mortales. El servicio de bomberos de Kuwait informó que atendió un incendio en un complejo residencial de la capital después de que el lugar fuera alcanzado por un dron iraní. El incidente provocó daños materiales, pero no dejó fallecidos. Bahréin también confirmó haber sido blanco de una ofensiva sin víctimas. Las autoridades del reino aseguraron que sus sistemas de defensa interceptaron y destruyeron varios drones lanzados por Irán.

Puertos estratégicos bajo fuego

Los bombardeos estadounidenses también habrían alcanzado el puerto de Chabahar, situado en el golfo de Omán, y Bandar Abbas, frente al estrecho de Ormuz. Asimismo, fueron reportadas explosiones en diferentes puntos de la costa iraní y cerca del aeropuerto comercial de la isla de Qeshm. Fuentes oficiales y testigos iraníes señalaron que los ataques causaron daños considerables. El CENTCOM afirmó, por su parte, que los blancos eran sistemas de defensa, radares, centros de comunicación y otras posiciones utilizadas por las fuerzas iraníes. La actual ola de violencia comenzó en la madrugada del lunes, cuando Estados Unidos atacó territorio iraní por primera vez desde julio. Washington justificó la operación como una respuesta a los intentos de Teherán de amenazar la navegación comercial en el estrecho de Ormuz y al personal militar estadounidense desplegado en Oriente Próximo. Irán contestó posteriormente con ataques contra Jordania, Kuwait, Bahréin e Irak, ampliando nuevamente el alcance regional del conflicto. El estrecho de Ormuz, centro de la disputa El control del estrecho de Ormuz continúa siendo uno de los principales focos de la guerra. Irán ha utilizado esta vía marítima estratégica como mecanismo de presión, al obstaculizar parte de las exportaciones petroleras de las monarquías del golfo Pérsico. Antes del inicio del conflicto, aproximadamente una quinta parte del petróleo consumido en el mundo transitaba por este corredor marítimo. En las últimas semanas, Estados Unidos consiguió restablecer parcialmente la navegación mediante una ruta meridional próxima a Omán. Sin embargo, el movimiento de embarcaciones y las exportaciones de crudo todavía permanecen por debajo de los niveles registrados antes de la guerra.

¿Por qué Irán atacó a Bahréin, Jordania y Kuwait?