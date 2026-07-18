Dos militares de Estados Unidos mueren y otro desaparece tras ataque de Irán en Jordania

Dos militares estadounidenses murieron y un tercero permanece desaparecido tras un ataque con misiles balísticos y drones lanzado por Irán contra una base militar de Estados Unidos en Jordania, informó este sábado 18 de julio el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom).

El organismo militar confirmó que otras cuatro personas resultaron heridas durante el ataque y fueron evacuadas de emergencia a hospitales jordanos. Según el Centcom, todos los heridos ya fueron dados de alta y regresaron a sus funciones.

Se trata de las primeras bajas estadounidenses registradas desde que el pasado 7 de julio se reanudaron las hostilidades entre Washington y Teherán, tras la ruptura del alto el fuego que había estado vigente semanas antes.

En un breve comunicado, el Centcom detalló que la base fue atacada con misiles balísticos y drones iraníes. La institución indicó que, por respeto a las familias, las identidades de los militares fallecidos no serán divulgadas hasta que sus parientes más cercanos hayan sido notificados oficialmente.

El ataque se produce en medio de una nueva escalada militar entre ambos países. El viernes, un asesor del líder supremo iraní advirtió que Teherán entraría en una “fase de ofensiva total” si Estados Unidos mantenía sus ataques durante “dos o tres días más”.

Paralelamente, Irán lanzó ataques contra infraestructuras civiles en Kuwait por segundo día consecutivo. Según las autoridades kuwaitíes, los bombardeos dañaron una instalación petrolera, provocaron un incendio y afectaron una planta eléctrica y de desalinización de agua.

El Consejo de Cooperación del Golfo, integrado por seis países de la región, condenó los ataques iraníes contra instalaciones civiles y los calificó como “crímenes de guerra”.

Mientras tanto, las fuerzas estadounidenses informaron que durante la noche ejecutaron nuevos bombardeos sobre territorio iraní contra infraestructura logística militar, depósitos subterráneos de armas, sistemas de vigilancia y medios marítimos.

La tensión también aumentó luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera que ordenaría ataques contra centrales eléctricas y puentes en Irán si ese país no aceptaba retomar las negociaciones.