Las 7 noticias que debes conocer este martes 6 de octubre

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada este martes 6 de octubre por investigaciones judiciales, alertas sanitarias, hechos deportivos y acontecimientos políticos internacionales.

-Se confirmó la aprehensión del exdirector de la CSS, Enrique Lau Cortés, durante la Operación Muralla, en una investigación por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, con una posible lesión patrimonial de B/.500 mil. Las autoridades también realizaron allanamientos en Paitilla, Dos Mares, Chanis y Playa Blanca.

-El Minsa mantiene vigilancia epidemiológica por un caso sospechoso de peste neumónica reportado en Rusia. La entidad indicó que el caso continúa bajo investigación y que, por el momento, no representa un riesgo elevado de propagación internacional.

-Las Naviferias 2026 del IMA comenzarán entre el 4 y 6 de diciembre en Chiriquí y Azuero, con la distribución de más de 500 mil cajas navideñas a B/.15.00, que incluirán arroz, productos básicos y un jamón picnic 100% panameño. El programa continuará hasta enero de 2027 y llegará a comunidades de difícil acceso y 21 islas.

-Compareció ante un juez de garantías el exdirector de Finanzas de BAC Panamá, Arnold Salgado Galeano, aprehendido por su presunta vinculación con el caso Pandora. La Fiscalía solicitó la legalización de su aprehensión, la imputación de cargos y la aplicación de medidas cautelares.

-El portero panameño Luis Mejía salió lesionado durante el partido entre Nacional y Montevideo City Torque. El guardameta sufrió la lesión a los 38 minutos y tuvo que ser retirado en camilla, entre lágrimas, siendo reemplazado por el argentino Alexis Martín Arias.

-El regreso a Venezuela de la líder opositora y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, podría concretarse en las próximas horas o días, según informó Henry Alviárez, coordinador de Vente Venezuela, quien señaló que se coordinan aspectos jurídicos y diplomáticos para facilitar su retorno.

-Un dron ruso impactó este martes el puente Norte de Kiev, sobre el río Dniéper, mientras el canciller alemán Friedrich Merz se encontraba en la capital ucraniana junto al presidente Volodímir Zelenski. El ataque causó daños en la calzada y obligó a suspender temporalmente el tránsito, mientras reportes iniciales señalan que dos personas resultaron heridas.