Peste neumónica: Minsa mantiene vigilancia epidemiológica por caso sospechoso en Rusia

El Ministerio de Salud (Minsa) mantiene el seguimiento epidemiológico de un caso sospechoso de peste neumónica reportado en Rusia, relacionado con el fallecimiento de una investigadora de 28 años cuyo cuadro permanece bajo investigación. La directora general de Salud Pública del Minsa, Yelkys Gil, explicó que Panamá mantiene una vigilancia permanente de los eventos que puedan representar un riesgo para la salud pública, tanto a nivel nacional como internacional, en el marco del Reglamento Sanitario Internacional. Gil señaló que la peste bubónica y la peste neumónica son enfermedades causadas por la bacteria Yersinia pestis y que ambas pueden ser tratadas con antibióticos cuando se detectan de manera oportuna.

Sin indicios de propagación sostenida

De acuerdo con la información disponible de organismos internacionales, la situación reportada en Rusia continúa bajo investigación y, por ahora, no representa un riesgo elevado de propagación internacional. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) mantiene el monitoreo del evento ante la información limitada disponible. Hasta el momento, no se han reportado casos secundarios ni evidencia de una transmisión sostenida de persona a persona que indique una mayor propagación de la enfermedad. La peste neumónica es una forma grave de infección causada por Yersinia pestis y puede transmitirse mediante partículas respiratorias. La transmisión entre personas suele requerir contacto cercano y prolongado con una persona infectada que ya presenta síntomas. En Panamá no se han registrado casos de peste durante décadas, según la información suministrada por el Minsa.

Vigilancia epidemiológica