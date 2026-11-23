Condiciones secas y calurosas, con temperaturas máximas de hasta 35 °C con se sensación térmica de hasta 41°C e índices de radiación ultravioleta muy altos a extremos, predominarán en Panamá este lunes 23 de noviembre, alternadas con chaparrones aislados de corta duración durante la tarde y noche. Según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), la jornada iniciará con tiempo estable en ambas vertientes, manteniéndose vigente un aviso de vigilancia por altas temperaturas en el territorio nacional.

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En la vertiente del Caribe, durante la mañana se prevé poca cobertura nubosa y ausencia de eventos lluviosos significativos. Hacia la tarde y noche se pronostican chaparrones aislados de corta duración, concentrados principalmente en sectores de la Cordillera Central.

Comportamiento en la vertiente del Pacífico

En el Pacífico predominarán condiciones estables durante la madrugada y la mañana, con cielo de parcialmente nublado a despejado. Para la tarde y noche se esperan aguaceros de corta duración hacia el occidente de la provincia de Chiriquí, mientras que el resto de la vertiente mantendrá un ambiente caluroso, sin descartar chaparrones muy aislados.

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Temperaturas, vientos y radiación UV

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 16 °C y 20 °C en la Cordillera Central, y entre 23 °C y 26 °C en el resto del país. Las máximas alcanzarán registros de 31 °C a 35 °C en el Pacífico, de 30 °C a 33 °C en el Caribe y de 20 °C a 25 °C en zonas montañosas. A lo largo del día soplarán vientos de componente noroeste y noreste en el Caribe con velocidades sostenidas de 10 a 20 km/h, mientras que en el Pacífico se registrarán flujos del noroeste, noreste y sureste entre 10 y 25 km/h. Asimismo, los índices de radiación UV-B alcanzarán valores máximos de 8 a 11+, ubicándose en niveles de riesgo muy altos a extremos en todo el país.

Condiciones marítimas