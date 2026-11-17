El territorio nacional registrará este martes 17 de noviembre episodios de lluvias ligeras a moderadas e intermitentes en ambas vertientes, acompañadas de condiciones marítimas de precaución en el litoral Caribe y temperaturas máximas que alcanzarán los 34 °C, según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa). La entidad también señaló que la jornada estará marcada por cielos parcialmente nublados a nublados en el Caribe, mientras que en el Pacífico los aguaceros aislados de corta duración se concentrarán principalmente durante horas de la tarde.

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En la vertiente del Caribe se prevé cielo parcialmente nublado a nublado a lo largo del día, con lluvias ligeras a moderadas e intermitentes sobre sectores marítimos y costeros, enfocándose especialmente desde la Costa Arriba de Colón hasta la comarca Ngäbe-Buglé.

Comportamiento en la vertiente del Pacífico

En el Pacífico se pronostican algunas lluvias ligeras esporádicas durante la madrugada y la mañana en las zonas norte de Panamá, Panamá Oeste y Coclé, prevaleciendo cielo parcialmente nublado en el resto de la región. Para la tarde son probables aguaceros aislados de ligeros a moderados de corta duración con posibles tronadas sobre Darién, Panamá centro y este, Panamá Oeste, el este de Coclé, el sur de Veraguas y Chiriquí, mientras que en la noche no se espera tiempo significativo, sin descartar lluvias ligeras ocasionales en la zona fronteriza de Chiriquí, el Golfo de Panamá y el norte de Panamá y Panamá Oeste.

Temperaturas, vientos y radiación UV

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 24 °C y 27 °C a nivel nacional, y entre 14 °C y 18 °C en zonas montañosas y la Cordillera Central. Las máximas se situarán entre 29 °C y 34 °C en gran parte del país, y de 19 °C a 25 °C en la cordillera.

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Los vientos soplarán con direcciones entre oeste-noroeste y norte a velocidades de 5 a 35 km/h en la mayor parte del territorio, presentando ligeras incursiones del suroeste y sur en el occidente del Pacífico y condiciones calmas en el oriente. Asimismo, los índices de radiación ultravioleta alcanzarán niveles de riesgo entre altos y muy altos en todo el país.

Condiciones marítimas y recomendaciones

En el litoral Caribe se esperan oleajes de 1.4 a 2.0 metros de altura con periodos de 7 a 8 segundos, por lo que se mantienen condiciones de precaución para la navegación y actividades costeras.