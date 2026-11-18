El territorio nacional registrará este miércoles 18 de noviembre de 2026 un escenario marcado por lluvias intermitentes desde la madrugada y la mañana, seguidas de aguaceros aislados con actividad eléctrica en horas de la tarde y condiciones marítimas de precaución en el litoral Caribe, según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa). La entidad indica que las precipitaciones matutinas se concentrarán en varias provincias de ambas vertientes, mientras que hacia la tarde se intensificarán en el oriente y el sector metropolitano, acompañadas de temperaturas máximas de hasta 33 °C.

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En la vertiente del Caribe, la madrugada transcurrió con lloviznas y lluvias ligeras a lo largo de la región, extendiéndose durante la mañana desde Colón hasta Bocas del Toro con posibilidad de aguaceros de ligeros a moderados y potencial de tronadas hasta la comarca Ngäbe-Buglé. Para la tarde y la noche se prevén nuevamente lloviznas y lluvias ligeras en toda la vertiente, con menor probabilidad sobre Bocas del Toro.

Comportamiento en la vertiente del Pacífico

En el Pacífico se mantendrán lloviznas y lluvias ligeras durante la madrugada y la mañana sobre Panamá, Panamá Oeste y Coclé —especialmente en sus zonas norte—, además de chubascos en la zona fronteriza de Darién y las comarcas Emberá-Wounaan.

Para la tarde son probables aguaceros aislados y dispersos de ligeros a fuertes con actividad eléctrica sobre Darién, las comarcas Emberá, Panamá centro y este y la Bahía de Panamá. Asimismo, se esperan chubascos aislados de corta duración con posibles tronadas en el norte de Panamá Oeste, el sur de Veraguas y el oeste de Chiriquí, finalizando la noche con lluvias ligeras en el oriente y chubascos con tronadas en zonas marino-costeras del Golfo de Panamá y la frontera con Costa Rica.

Temperaturas, vientos y radiación UV

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 20 °C y 26 °C a nivel nacional, y entre 13 °C y 17 °C en sectores montañosos y la Cordillera Central. Las máximas se situarán entre 29 °C y 33 °C en gran parte del país, y de 19 °C a 26 °C en la cordillera. Los vientos soplarán de componentes entre noreste con velocidades desde calmos hasta 35 km/h a lo largo del istmo, registrando mayor intensidad en la región metropolitana de ambas vertientes y el sector este de provincias centrales.

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Por su parte, los índices de radiación ultravioleta alcanzarán niveles de moderados a altos en la región oriental, y de altos a muy altos sobre el centro y occidente del país.

Condiciones marítimas y recomendaciones del Sinaproc

En el litoral Caribe se esperan oleajes de 1.4 a 1.7 metros de altura con periodos de 7 a 8 segundos, manteniéndose condiciones de precaución para la navegación y actividades costeras.

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