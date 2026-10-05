Posible peste pulmonar en Siberia: Estados Unidos y Europa siguen el caso y piden transparencia a Rusia

La posibilidad de un caso de peste pulmonar en Siberia mantiene bajo vigilancia a las autoridades sanitarias de Rusia, mientras Estados Unidos y la Unión Europea siguen de cerca la situación y han pedido información rápida y transparente sobre la investigación. La preocupación surgió tras la muerte, el pasado 2 de octubre, de una trabajadora de 28 años del Instituto de Investigaciones Antipeste de Irkutsk, en Siberia. La mujer presentó un cuadro de neumonía grave y murió en un hospital de Shélejov, ciudad cercana a Irkutsk. Aunque medios rusos han vinculado el caso con una posible infección por peste pulmonar y han divulgado una hipótesis sobre un eventual incidente en el laboratorio, las autoridades sanitarias rusas no han confirmado ese diagnóstico. El organismo encargado de la vigilancia sanitaria en Rusia, Rospotrebnadzor, informó que la paciente padecía una “neumonía de etiología no establecida” y aseguró que las pruebas realizadas no detectaron microorganismos relacionados con su actividad profesional. También indicó que no se registró ningún accidente con microorganismos patógenos en el instituto.

Vigilancia y medidas preventivas

Pese a la falta de confirmación de peste pulmonar, las autoridades rusas activaron medidas de vigilancia epidemiológica y pusieron bajo observación médica a personas que tuvieron contacto con la trabajadora. Según información divulgada por medios internacionales, cerca de 200 personas fueron sometidas a vigilancia después del fallecimiento. Más de 60 empleados del instituto también permanecieron aislados como medida preventiva. En Shélejov, el área de hospitalización del hospital distrital fue sometida a cuarentena. También se reportaron medidas de restricción en otros centros médicos de Irkutsk. Sin embargo, las autoridades regionales aseguraron que la situación sanitaria y epidemiológica permanece estable y que no se han detectado nuevos casos relacionados con la enfermedad investigada. Rospotrebnadzor señaló además que entre los contactos de la paciente se identificaron casos de covid-19 y rinovirus, pero no se detectaron otros agentes infecciosos relacionados con el cuadro que causó la muerte de la trabajadora.

Estados Unidos pide información

El gobierno de Estados Unidos informó que está siguiendo de cerca los reportes sobre el posible caso de peste pulmonar. Un portavoz del Departamento de Estado señaló que varios detalles todavía no han sido confirmados y pidió a las autoridades rusas compartir información precisa de manera rápida y abierta. Washington también indicó que mantiene coordinación con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y otras agencias estadounidenses. La preocupación internacional se concentra en determinar qué provocó la neumonía de la trabajadora y si existe alguna relación con su actividad en el instituto especializado en enfermedades infecciosas. Hasta ahora, no se ha confirmado que haya ocurrido una liberación accidental de la bacteria Yersinia pestis, responsable de la peste. Esa posibilidad ha sido mencionada en reportes de medios, pero las autoridades rusas sostienen que no se produjo ningún incidente de ese tipo en las instalaciones.

Europa sigue el caso

La Comisión Europea también informó este lunes que está siguiendo “muy de cerca” los reportes sobre la posible peste pulmonar en Siberia y que mantiene contacto con especialistas del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC). La Comisión señaló que la salud pública es una prioridad y destacó la importancia de contar con información epidemiológica y de laboratorio confiable para evaluar cualquier posible riesgo transfronterizo. También indicó que utiliza canales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) para recibir información sobre la situación. Por el momento, Bruselas no ha anunciado medidas de emergencia ni una reunión específica sobre el caso, mientras continúa el seguimiento de la situación.

¿Qué es la peste pulmonar?