Dron ruso se estrelló contra un puente de Kiev, mientras el canciller de Alemania visitaba

Un dron ruso impactó contra el puente Norte de Kiev, sobre el río Dniéper mientras el canciller alemán Friedrich Merz se encontraba de visita en la capital ucraniana junto al presidente Volodímir Zelenski.

El ataque provocó daños en la calzada y obligó a suspender temporalmente el tránsito.

Videos difundidos tras el ataque muestran una fuerte explosión sobre el puente, con una columna de fuego y humo mientras todavía circulaban vehículos.

Según reportes iniciales, dos personas resultaron heridas.

Según Reuters, el incidente se produjo en una jornada marcada por sirenas antiaéreas y nuevas explosiones en Kiev, coincidiendo con la visita de Merz, quien viajó a Ucrania para reafirmar el respaldo de Alemania frente a la intensificación de los ataques rusos.

El puente Norte no fue el único paso afectado.

Durante los días anteriores, otros puentes que conectan las dos orillas del Dniéper también habían sufrido ataques, provocando restricciones de tránsito y grandes congestionamientos en la capital.

De acuerdo con Reuters, durante su visita, Merz calificó la situación en Ucrania como una muestra de la gravedad de la guerra y anunció un nuevo paquete de apoyo alemán, que incluye alrededor de 1.000 millones de euros en ayuda militar y fondos adicionales para reparar infraestructura energética dañada.

La visita del canciller alemán se produjo además después de que Moscú advirtiera sobre los riesgos para extranjeros y diplomáticos que viajaran a Kiev, en medio de una nueva escalada de ataques contra infraestructura ucraniana, según Radio Free Europe.