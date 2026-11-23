Unas 352.000 personas viven con alguna discapacidad, limitación o condición mental en Iztapalapa, el distrito más poblado de la capital mexicana, donde un nuevo centro de rehabilitación busca ampliar el acceso a servicios especializados y reducir las dificultades de desplazamiento para quienes necesitan atención continua.

La Fundación SimiREDi inauguró este centro, el undécimo de su red de rehabilitación, que prevé atender a 400 pacientes y ofrecer 1.400 servicios mensuales mediante un esquema de cuotas de recuperación establecidas a partir de estudios socioeconómicos.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en esta demarcación habitan 352.141 personas con alguna de estas condiciones, lo que representa alrededor del 19,2 % de su población.

El nuevo centro, que lleva el nombre de Víctor González Dr. Simi, ofrecerá consultas médicas especializadas en rehabilitación física, atención psicológica, fisioterapia y terapia ocupacional, además de tratamientos de hidroterapia, electroterapia y termoterapia.

Las instalaciones cuentan también con un gimnasio terapéutico, una cámara sensorial, equipos de realidad virtual, un tanque terapéutico y un huerto comunitario, entre otros espacios destinados a la atención y recuperación de los pacientes.

Atención y acceso a servicios de rehabilitación

Durante la inauguración, la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, destacó la importancia de acercar estos servicios a la población, especialmente a quienes enfrentan dificultades para trasladarse a centros de atención especializados.

“La demanda es muy grande y por eso unir esfuerzos es lo más importante. Necesitamos servicios que reconozcan sus circunstancias y respondan a sus necesidades”, señaló.