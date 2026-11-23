Un Tribunal de Juicio suspendió este lunes 23 de noviembre la audiencia de juicio oral seguida a Jaime Caballero y otros seis trabajadores vinculados a las protestas en la provincia de Chiriquí contra la Ley 462, sobre pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS), y reprogramó el acto para los primeros días 3, 4, 5 y 6 de enero de 2028.

El proceso guarda relación con hechos ocurridos durante una manifestación y cierre de vía el 12 de mayo de 2025 en el distrito de Bugaba, donde se formularon imputaciones ese mismo mes por la presunta comisión de delitos contra la vida y la integridad personal (en la modalidad de lesiones personales), asociación ilícita, contra la Administración Pública y contra la personalidad jurídica del Estado.

El aplazamiento de más de 13 meses responde a que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) mantiene pendiente de fallo una apelación presentada por la propia defensa contra la admisión de un amparo de garantías constitucionales promovido originalmente por el Ministerio Público.

De acuerdo con los antecedentes del expediente, la Fiscalía interpuso dicho amparo luego de que en una fase previa se excluyeran pruebas que el ente investigador consideraba relevantes para el caso. Tras ser admitido el recurso por la Corte, los abogados defensores apelaron esa decisión, lo que mantiene en suspenso el inicio del juicio oral hasta que se resuelvan todas las acciones constitucionales.

Al salir de la sala de audiencias, Caballero y miembros de su equipo legal confirmaron la nueva fecha del juicio, según un video difundido por el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) en redes sociales.

Caballero señaló que el tribunal secundó una supuesta intención dilatoria de la Fiscalía al no contar con elementos probatorios suficientes para sustentar una sentencia condenatoria. Asimismo, calificó el proceso penal como una persecución política derivada del ejercicio del derecho a la protesta contra la Ley 462, aprobada tras fuertes rechazos sociales.

“Los obreros que hoy están siendo enjuiciados y perseguidos somos víctimas de una persecución política porque simplemente estamos ejerciendo el derecho humano a la protesta, a rebelarnos contra leyes injustas”, afirmó el dirigente obrero a la salida del acto judicial. Añadió que las manifestaciones contra dicha normativa no involucraron únicamente a los siete acusados, sino a diversos sectores de la población.

Por su parte, el abogado defensor indicó que la actuación del Tribunal de Juicio está condicionada a que la Corte Suprema defina la controversia sobre la validez de las evidencias recabadas durante la investigación.

“Hemos visto que el Tribunal de Juicio está condicionado a un amparo de garantías que tiene que resolver la Corte referente a la licitud o ilicitud de las pruebas, y a raíz de eso extiende el proceso hasta enero del 2028”, detalló el jurista.

La defensa aseguró que acudió preparada para desahogar el juicio oral en la fecha prevista este 23 de noviembre, bajo la tesis de que las acusaciones carecen de sustento probatorio para superar esta fase procesal. No obstante, con la suspensión dictada por los jueces, los siete procesados permanecerán sujetos al expediente hasta enero de 2028 antes de que se retome el debate oral.