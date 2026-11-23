Las autoridades de Irán ejecutaron la condena de 74 latigazos contra la cantante Parastoo Ahmadi y cuatro integrantes de su equipo musical, un caso que ha generado nuevas críticas internacionales sobre las restricciones a la libertad artística y los derechos de las mujeres en la República Islámica.
La sanción fue aplicada en la ciudad de Qom, uno de los principales centros religiosos conservadores del país, tras un proceso judicial que se prolongó durante casi dos años.
El origen del caso se remonta al 11 de diciembre de 2024, cuando Ahmadi publicó en YouTube un concierto grabado en un antiguo caravasar ubicado en la provincia de Qom.
En el video, de aproximadamente 27 minutos de duración, la artista aparece cantando junto a varios músicos masculinos sin usar el hiyab o velo islámico obligatorio para las mujeres en espacios públicos.
La actuación fue presentada como un “concierto hipotético” y rápidamente se viralizó, acumulando millones de visualizaciones.
La presentación fue considerada por las autoridades iraníes una violación de las normas legales y religiosas del país.
Menos de un día después de la difusión del concierto, la Justicia abrió una investigación contra la cantante y los participantes del evento, al considerar que había sido realizado sin los permisos correspondientes y que atentaba contra las normas de moral pública.
En junio de 2026, un tribunal de Qom condenó a Ahmadi por producir y difundir contenido considerado “obsceno e inmoral”.
La sentencia incluyó 74 latigazos, una prohibición de realizar actividades artísticas durante dos años y la imposibilidad de salir del país durante el mismo período.
Cuatro integrantes de su agrupación, identificados como Soheil Faghih-Nasiri, Amin Taheri, Amirali Pirnia y Mohsen Lashkari, recibieron castigos similares.
La ejecución de la pena corporal fue confirmada por el abogado Mostafa Nili, quien informó que los castigos se llevaron a cabo en las oficinas de la fiscalía de Qom.
Según reportes de medios iraníes e internacionales, otras personas vinculadas al concierto también enfrentaron condenas relacionadas con el caso.
El caso ha adquirido una dimensión simbólica debido al contexto político y social de Irán. Desde la muerte de Mahsa Amini en 2022, ocurrida tras ser detenida por presuntamente incumplir las normas sobre el uso del velo, el país ha vivido un intenso debate sobre los derechos de las mujeres y las restricciones impuestas por el Estado.
Ahmadi ya había sido objeto de atención oficial por publicaciones musicales relacionadas con las protestas surgidas tras ese episodio.
Diversas organizaciones de derechos humanos han condenado la aplicación de los latigazos, calificándola como una forma de castigo cruel e incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos.
Gobiernos occidentales y grupos defensores de libertades civiles sostienen que la flagelación constituye una forma de tortura. Por su parte, las autoridades iraníes rechazan esas críticas y defienden la aplicación de sus leyes basadas en principios religiosos y culturales propios.