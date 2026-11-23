Las autoridades de Irán ejecutaron la condena de 74 latigazos contra la cantante Parastoo Ahmadi y cuatro integrantes de su equipo musical, un caso que ha generado nuevas críticas internacionales sobre las restricciones a la libertad artística y los derechos de las mujeres en la República Islámica. La sanción fue aplicada en la ciudad de Qom, uno de los principales centros religiosos conservadores del país, tras un proceso judicial que se prolongó durante casi dos años. El origen del caso se remonta al 11 de diciembre de 2024, cuando Ahmadi publicó en YouTube un concierto grabado en un antiguo caravasar ubicado en la provincia de Qom. En el video, de aproximadamente 27 minutos de duración, la artista aparece cantando junto a varios músicos masculinos sin usar el hiyab o velo islámico obligatorio para las mujeres en espacios públicos. La actuación fue presentada como un “concierto hipotético” y rápidamente se viralizó, acumulando millones de visualizaciones.

La presentación fue considerada por las autoridades iraníes una violación de las normas legales y religiosas del país. Menos de un día después de la difusión del concierto, la Justicia abrió una investigación contra la cantante y los participantes del evento, al considerar que había sido realizado sin los permisos correspondientes y que atentaba contra las normas de moral pública. En junio de 2026, un tribunal de Qom condenó a Ahmadi por producir y difundir contenido considerado “obsceno e inmoral”. La sentencia incluyó 74 latigazos, una prohibición de realizar actividades artísticas durante dos años y la imposibilidad de salir del país durante el mismo período. Cuatro integrantes de su agrupación, identificados como Soheil Faghih-Nasiri, Amin Taheri, Amirali Pirnia y Mohsen Lashkari, recibieron castigos similares.