Caso Odebrecht: los recursos legales con los que Ricardo Martinelli ha intentado frenar el proceso judicial

<b>30 de junio de 2020: orden de indagatoria contra Martinelli</b>La <b>Fiscalía Especial Anticorrupción</b> ordenó la indagatoria de Martinelli por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en el caso <b>Odebrecht</b>, formalizando así su vinculación a la investigación. Posteriormente, <b>su defensa presentó diversos recursos para impugnar esa decisión</b>, alegando violaciones a garantías constitucionales.<b>2020-2022: cuestionamientos a la indagatoria y al principio de especialidad</b>La defensa de <b>Martinelli </b>invocó el principio de especialidad de su extradición desde <b>Estados Unidos</b>, argumentando que <b>no podía ser procesado por el caso Odebrecht sin autorización de ese país</b>. El planteamiento fue reiterado durante la audiencia preliminar de 2022, pero<b> la jueza Baloisa Marquínez lo rechazó </b>y mantuvo al expresidente dentro del proceso.<b>2022: recusación contra la jueza Baloisa Marquínez</b>Durante la audiencia preliminar, la defensa de <b>Martinelli</b> recusó a <b>Marquínez</b> alegando <b>falta de competencia </b>para conocer el caso.<b> La acción fue rechazada por falta de méritos</b> y la jueza continuó al frente del proceso.