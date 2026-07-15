Caso Odebrecht: los recursos legales con los que Ricardo Martinelli ha intentado frenar el proceso judicial

El rechazo de un nuevo amparo de garantías por parte de la Corte Suprema de Justicia representa el más reciente revés judicial para el expresidente Ricardo Martinelli dentro del caso Odebrecht, un expediente que lleva más de una década en los tribunales panameños y cuya sentencia aún permanece pendiente. La decisión también vuelve a poner sobre la mesa la estrategia jurídica que la defensa del exmandatario ha desplegado durante los últimos años para intentar modificar el rumbo del proceso mediante recursos constitucionales, incidentes y apelaciones. La resolución, divulgada mediante el Edicto No. 927, confirmó el fallo emitido el 24 de septiembre de 2025 por el Primer Tribunal Superior y rechazó el amparo presentado por la defensa de Martinelli contra una decisión del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales. Los abogados del exmandatario pretendían dejar sin efecto la negativa del juzgado de solicitar asistencia judicial internacional a Brasil para lograr la comparecencia de testigos vinculados con las delaciones premiadas que dieron origen a las investigaciones en Panamá sobre el esquema de sobornos de Odebrecht.

La defensa alegó supuestas violaciones al derecho de defensa, al principio del contradictorio y a la igualdad de las partes. Sin embargo, la Corte Suprema desestimó esos argumentos y mantuvo en firme las decisiones adoptadas por las instancias inferiores.

Cronología

A continuación, se presentan los principales recursos promovidos por Ricardo Martinelli en el caso Odebrecht: 12 de octubre de 2018: incidente de nulidad por la condición de diputado del Parlacen Uno de los primeros recursos presentados por la defensa de Martinelli fue un incidente de nulidad promovido por el abogado Roniel Ortiz contra diligencias del Ministerio Público relacionadas con las sociedades Promotora y Desarrollo Los Andes, S.A. e Importadora Ricamar, S.A. La defensa alegó que, por su condición de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), el caso debía ser conocido por la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el Juzgado Duodécimo de Circuito Penal rechazó la solicitud y mantuvo vigentes las actuaciones de la Fiscalía.

30 de junio de 2020: orden de indagatoria contra Martinelli La Fiscalía Especial Anticorrupción ordenó la indagatoria de Martinelli por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en el caso Odebrecht, formalizando así su vinculación a la investigación. Posteriormente, su defensa presentó diversos recursos para impugnar esa decisión, alegando violaciones a garantías constitucionales. 2020-2022: cuestionamientos a la indagatoria y al principio de especialidad La defensa de Martinelli invocó el principio de especialidad de su extradición desde Estados Unidos, argumentando que no podía ser procesado por el caso Odebrecht sin autorización de ese país. El planteamiento fue reiterado durante la audiencia preliminar de 2022, pero la jueza Baloisa Marquínez lo rechazó y mantuvo al expresidente dentro del proceso. 2022: recusación contra la jueza Baloisa Marquínez Durante la audiencia preliminar, la defensa de Martinelli recusó a Marquínez alegando falta de competencia para conocer el caso. La acción fue rechazada por falta de méritos y la jueza continuó al frente del proceso.

Septiembre de 2022: solicitud para aplicar el principio de especialidad Durante la audiencia preliminar de septiembre de 2022, la defensa reiteró que el principio de especialidad impedía juzgar a Martinelli por el caso Odebrecht. Marquínez rechazó el argumento y ordenó el llamamiento a juicio del expresidente por presunto blanqueo de capitales. 7 de noviembre de 2022: llamamiento a juicio Mediante el Auto Mixto No. 9, el Juzgado Tercero Liquidador abrió causa penal contra Martinelli y otros imputados. La defensa objetó el llamamiento a juicio alegando violaciones a garantías fundamentales durante la investigación y la audiencia preliminar. Finales de 2022 e inicios de 2023: incidente de nulidad contra el llamamiento a juicio La defensa presentó un incidente de nulidad contra el llamamiento a juicio, alegando irregularidades en la indagatoria y la falta de aplicación del principio de especialidad. Tras el rechazo de la jueza Baloisa Marquínez, interpuso un amparo de garantías ante el Primer Tribunal Superior.

2023: el Primer Tribunal Superior no admite el amparo El Primer Tribunal Superior no admitió el amparo presentado por la defensa de Martinelli contra el rechazo del incidente de nulidad. Ante ello, los abogados apelaron la decisión ante la Corte Suprema de Justicia. 22 de marzo de 2023: la Corte no admite el amparo contra la orden de indagatoria El 22 de marzo de 2023, la Corte Suprema no admitió un amparo presentado por Martinelli para anular la orden de indagatoria emitida en 2020, al considerar que no procedía dejar sin efecto su vinculación al caso Odebrecht. 2023-2024: peticiones relacionadas con los testigos y las pruebas procedentes de Brasil A medida que se acercaba el juicio, la defensa de Martinelli solicitó la comparecencia de exejecutivos de Odebrecht para interrogarlos directamente y cuestionar la validez de las delaciones premiadas obtenidas en Brasil, uno de los principales pilares de su estrategia jurídica.

2024: nuevas objeciones sobre la prueba internacional La defensa de Martinelli continuó cuestionando la validez de pruebas provenientes de Brasil, argumentando que algunas habían sido anuladas en ese país y no podían ser sometidas al contradictorio. También utilizó la suspensión temporal de la cooperación judicial entre Brasil y Panamá para reforzar ese planteamiento. 2024-2025: solicitud de asistencia judicial para interrogar a testigos brasileños La defensa de Martinelli solicitó asistencia judicial a Brasil para la comparecencia de testigos vinculados a las delaciones premiadas. Tras el rechazo del Juzgado Primero Liquidador, presentó un amparo de garantías alegando violaciones al debido proceso y al derecho de defensa. 24 de septiembre de 2025: el Primer Tribunal Superior rechaza el amparo El 24 de septiembre de 2025, el Primer Tribunal Superior rechazó el amparo presentado por la defensa de Martinelli contra la negativa de solicitar cooperación judicial a Brasil. La decisión fue apelada posteriormente ante la Corte Suprema de Justicia. 2025: cuestionamientos a la notificación de Martinelli La falta de notificación formal de Martinelli, quien se encontraba fuera del país, provocó la suspensión de una fecha del juicio. Aunque su defensa cuestionó el procedimiento, este episodio no constituyó un recurso judicial, sino una controversia procesal que retrasó el calendario.

12 de enero de 2026: objeciones al inicio del juicio Al inicio del juicio, la defensa de Martinelli cuestionó decisiones del tribunal, como la realización de recesos y sesiones bajo reserva, al considerar que afectaban la publicidad y transparencia del proceso. No obstante, el juicio continuó. Enero de 2026: insistencia en la comparecencia de los testigos brasileños Durante el juicio, la defensa insistió en interrogar a los testigos brasileños. Ante su ausencia por la suspensión de la cooperación con Brasil, argumentó que las delaciones premiadas y las pruebas derivadas de ellas no podían valorarse adecuadamente. 27 de febrero de 2026: solicitud de nulidad del juicio En sus alegatos finales, la defensa de Martinelli pidió anular el proceso, alegando la vigencia del principio de especialidad, la invalidez de pruebas brasileñas, la ausencia de testigos, la supuesta incompetencia de la jueza y violaciones al debido proceso. La Fiscalía rechazó los argumentos y la solicitud será resuelta en la sentencia. 14 de julio de 2026: la Corte rechaza el amparo relacionado con los testigos de Brasil La Corte Suprema rechazó el amparo presentado por la defensa de Martinelli contra la negativa de solicitar asistencia judicial a Brasil para la comparecencia de testigos vinculados a las delaciones premiadas. Con este fallo, el más reciente revés de su estrategia jurídica en el caso Odebrecht, quedó en firme la decisión de las instancias inferiores mientras se espera la sentencia del juicio.

A la espera de la sentencia