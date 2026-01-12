Imputados del caso Odebrecht se declaran ‘no responsables’ de blanqueo de capitales

Lo ocurrido este lunes <b>no es un juicio de fondo</b>, sino una etapa formal del procedimiento penal: la <b>ratificación del llamamiento a juicio</b> dictado en 2022.Con esta comparecencia, el tribunal deja constancia procesal de que los imputados <b>conocen los cargos y los rechazan</b>, lo que habilita al tribunal a continuar con la siguiente fase: <b>la lectura íntegra del auto de llamamiento a juicio y la organización del juicio oral</b>.Tras concluir la ronda de respuestas, la jueza Marquínez anunció: 'Luego de haber escuchado a cada una de las partes dentro de la pregunta de rigor que debo formularles, procedemos entonces con la lectura del auto de llamamiento a juicio'.Sin embargo, debido a la hora —<b>12:10 del mediodía</b>— decretó un receso hasta las <b>2:00 p.m.</b> por razones humanitarias y de logística.