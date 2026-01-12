Imputados del caso Odebrecht se declaran ‘no responsables’ de blanqueo de capitales

En una de las jornadas más simbólicas del proceso judicial más grande de la historia reciente de Panamá, todos los vinculados al caso Odebrecht comparecieron este lunes 12 de enero de 2026 ante la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia y se declararon “no responsables” de los cargos que enfrentan por el delito de blanqueo de capitales. La audiencia, presidida por la jueza Baloisa Marquínez, tuvo como objetivo procesal formular a cada imputado la llamada “pregunta de rigor”: si aceptaban o no la imputación que pesa sobre ellos tras el auto mixto número 9, dictado el 7 de noviembre de 2022 por el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales. Uno a uno, de manera presencial o por videoconferencia, los acusados respondieron lo mismo: no reconocen responsabilidad penal por los hechos que les atribuye el Ministerio Público.

Un mismo delito, una misma respuesta

A todos los procesados se les imputó formalmente haber infringido las disposiciones del capítulo cuarto, título séptimo, del libro segundo del Código Penal, que tipifica los delitos contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales. La jueza Marquínez leyó la formulación legal a cada uno de los imputados y preguntó: “¿Se considera usted responsable de los cargos que se le atribuyen?” Las respuestas fueron casi idénticas. El expresidente Ricardo Martinelli Berrocal fue categórico: “Soy inocente, no soy responsable”. El exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima Hersi respondió: “No soy responsable, señora juez”. El exministro de Obras Públicas Federico José Suárez sostuvo: “No, señora juez, no soy responsable”. La expareja del expresidente Ricardo Martinelli, Aurora Muradas Fraiz, también negó los cargos: “No me considero responsable, señora juez”. El expresidente de la Junta Directiva de la Caja de Ahorros, Riccardo Francolini Arosemena, compareció por videollamada y quedó sometido a la misma imputación. El banquero Juan Antonio Niño Pulgar, los empresarios Navin Mohan Bhakta, Aarón Ramón Mizrachi Marca, Jaime Leonel Lazo del Castillo, Michel Marie Lazo Barraza, así como Carlos Alberto DuBois Sierra, exjefe de campaña de Juan Carlos Varela, también rechazaron cualquier vinculación penal.

Los otros nombres del expediente

La lista de procesados que respondieron ante la magistrada Marquínez incluye además a: Gonzalo Eduardo Monteverde, María Isabel Carmona, José Domingo Arias Villalaz, excandidato presidencial, Jorge Alberto Rosa Rodríguez, Juan Carlos Rosas O’Donnell, Rosa María Molina Paz, Juan Francisco Mutio Cerdeira, Frances Xavier Pérez Jiménez, Cristina Lozano Bonet, Rodrigo Alonso Díaz Paredes, Demetrio Papadimitriu Bagatelas, exministro de la Presidencia, Jaume Joren Pamies Dolade. Todos ellos, sin excepción, negaron su responsabilidad penal. En el caso de Gonzalo Monteverde, su defensa alegó que se enteraron del proceso por la prensa y que no habían sido notificados, a lo que la jueza respondió que el expediente acreditaba notificación por asistencia jurídica internacional.

Qué significa esta fase del proceso

Lo ocurrido este lunes no es un juicio de fondo, sino una etapa formal del procedimiento penal: la ratificación del llamamiento a juicio dictado en 2022. Con esta comparecencia, el tribunal deja constancia procesal de que los imputados conocen los cargos y los rechazan, lo que habilita al tribunal a continuar con la siguiente fase: la lectura íntegra del auto de llamamiento a juicio y la organización del juicio oral. Tras concluir la ronda de respuestas, la jueza Marquínez anunció: “Luego de haber escuchado a cada una de las partes dentro de la pregunta de rigor que debo formularles, procedemos entonces con la lectura del auto de llamamiento a juicio”. Sin embargo, debido a la hora —12:10 del mediodía— decretó un receso hasta las 2:00 p.m. por razones humanitarias y de logística.

Un proceso que vuelve a moverse