María Corina Machado anuncia su regreso a Venezuela y pide ayuda para reconstruir el país

La líder de la oposición venezolana y ganadora del premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, reiteró este miércoles 15 de julio que regresará a Venezuela y aseguró que su objetivo será contribuir a un proceso de transición democrática, pacífica y de reconciliación nacional, al tiempo que pidió el respaldo de la comunidad internacional para reconstruir su país.

Machado, durante una intervención por videoconferencia en el Libertas Forum, organizado en Madrid por el Partido Popular Europeo, afirmó que Venezuela es un país unido que aspira a recuperar la libertad, la justicia y reunificar a las familias separadas por la migración.

”Venezuela es una nación cohesionada que quiere vivir con dignidad, con libertad, con justicia y con sus hijos en casa”, expresó.

La dirigente sostuvo que la sociedad venezolana ha demostrado un alto nivel de organización cívica y recordó la participación ciudadana en procesos electorales y movilizaciones pacíficas.

”Venezuela está organizada como ninguna otra sociedad en nuestra región. Lo hemos demostrado una vez y otra vez”, manifestó.

Machado destacó que, pese a los momentos de tensión y represión que ha atravesado el país, la respuesta de la ciudadanía ha sido mantener una conducta cívica, pacífica y ordenada.

Al anunciar su regreso al país, la líder opositora señaló que quienes han permanecido fuera de Venezuela volverán con el propósito de contribuir a la estabilidad nacional.

”Voy a regresar a Venezuela. Quiero pedirles su acompañamiento para este proceso, en el que líderes que hemos estado lejos de nuestro país regresaremos como una fuerza estabilizadora, pacificadora y ordenadora”, indicó.

Agregó que busca que el dolor, la angustia y la frustración acumulados por los venezolanos se encaucen hacia “un proceso de transición democrática, de reencuentro de los venezolanos y del regreso de nuestros hijos a casa”.

En la parte final de su intervención, Machado pidió el respaldo de aliados internacionales y destacó la importancia de defender los valores democráticos.

”Necesitamos de ustedes, confiamos en ustedes. Hoy Venezuela se está jugando el destino de la democracia y de la libertad”, afirmó.

La dirigente concluyó señalando que espera contar con el acompañamiento internacional durante el proceso de reconstrucción democrática del país.