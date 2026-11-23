La jornada de este lunes 23 de noviembre estuvo marcada por diversos acontecimientos en Panamá y el ámbito internacional, con temas relacionados con la salud pública, la minería, el sistema penitenciario y procesos judiciales en el extranjero.

- Minsa garantiza seguridad en MERCA Panamá: El ministro Fernando Boyd Galindo recorrió las instalaciones y verificó las medidas de vigilancia implementadas ante los casos de malaria detectados en áreas cercanas.

- Diputado pide prudencia tras fallecimiento de colaborador de la Asamblea: Raphael Buchanan hizo un llamado al respeto y la sensibilidad ante las informaciones y señalamientos relacionados con la muerte de Aris Killingbeck.

- Gobierno aclara reunión con representantes de Minera Panamá: La Comisión Interministerial sostuvo un encuentro de carácter informativo que no representa una decisión sobre el futuro de Cobre Panamá.

- Inauguran centro de cumplimiento en Tocumen: El Ministerio de Gobierno abrió una instalación con capacidad para 500 personas, que recibirá inicialmente a 100 privados de libertad procedentes de Tinajitas.

- Fiscalía de Paraguay ordena detención de hermano del expresidente Santiago Peña: Francisco Peña y su esposa, Rocío Caballero Bosch, fueron incluidos en una medida de detención preventiva dentro de la investigación del caso Ueno Bank.