Caso Pandora: realizan audiencia a Arnold Salgado Galeano

El exdirector de Finanzas de BAC Panamá, Arnold Salgado Galeano, fue presentado la tarde de este martes 6 de octubre ante un juez de garantías, en una audiencia en la que la Fiscalía solicita la legalización de su aprehensión, la imputación de cargos y la aplicación de medidas cautelares.

Salgado Galeano fue aprehendido este lunes 5 de octubre por su presunta vinculación con la red investigada en el denominado caso Pandora.

La aprehensión se produjo en una residencia ubicada en Condado del Rey, durante un operativo realizado por la Fiscalía Primera Especializada Contra la Delincuencia Organizada y agentes de la Policía Nacional

Durante la audiencia, el Ministerio Público expondrá ante el juez los elementos relacionados con la aprehensión y la presunta vinculación de Salgado Galeano con la investigación de la operación Pandora, relacionada a una presunta lesión patrimonial a la Dirección General de Ingresos.