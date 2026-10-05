Caso Pandora: BAC reacciona tras aprehensión de exejecutivo

BAC Panamá reaccionó a través de un comunicado luego de la aprehensión esta mañana de Arnold Salgado Galeano, quien hasta septiembre de este año aparecía como director de Finanzas de la entidad, por su presunta vinculación con el caso Pandora.

“Es indispensable separar con absoluta claridad dos ámbitos totalmente distintos. Por un lado, las investigaciones judiciales responden a actuaciones individuales de personas naturales, que no representan ni comprometen la conducta ética y legal de nuestro banco. Por el otro, la operación de la entidad: BAC adquirió créditos fiscales de forma lícita, amparado en el principio de legítima confianza y legalidad sobre las certificaciones oficiales y validaciones emitidas por la DGI”, señaló la entidad bancaria.

Añade en el comunicado que mantiene colaboración permanente y eficaz con las autoridades. Recordando que hace unas semanas BAC Panamá se incorporó voluntariamente al proceso para ampliar la colaboración que hemos mantenido con las autoridades y afirmando que han entregado información que ha permitido el avance del caso.

“Queremos garantizar, una vez más y con total certeza, que esta situación se relaciona exclusivamente con obligaciones tributarias. Por lo tanto, este proceso no afecta las cuentas, los ahorros, los depósitos ni los fondos de nuestros clientes. BAC mantiene sus operaciones con normalidad y cuenta con los niveles de liquidez y solvencia requeridos para atender sus compromisos”, concluye el comunicado.