El ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó, aseguró este martes 24 de noviembre aseguró este martes 24 de noviembre que el encuentro sostenido con representantes de Cobre Panamá fue una reunión estrictamente informativa y no el inicio de una negociación por la mina de Donoso, según declaró en entrevista con TVN Noticias.
“Debemos dejar claro que aquí no hemos iniciado negociaciones”, dijo el titular del MICI, quien también subrayó que el Ejecutivo no adoptará ninguna decisión ni definirá una figura jurídica sobre el futuro del proyecto en Donoso sin antes ejecutar un proceso de consulta pública siguiendo lo que dicte la ciudadanía en cumplimiento del Acuerdo de Escazú
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“No queremos ni vamos a cometer los errores del pasado. Aquí vamos a escuchar a la población, vamos a escuchar a los ciudadanos; quien discrepa no es un adversario, es un ciudadano panameño más”, afirmó Moltó al recalcar que cualquier paso futuro se mantendrá dentro de la Constitución y las leyes vigentes.
El titular del MICI precisó que el proceso estará guiado por la participación ciudadana con el propósito de recoger y responder formalmente a las posturas de quienes apoyan o rechazan la actividad minera antes de plantear una figura jurídica.
Añadió que la compañía aceptó formalmente el marco y los cinco preceptos establecidos por el presidente de la República José Raúl Mulino como condición previa para conversar.
Por otro lado, este martes se extiende la invitación a dar cobertura a la reunión de la Comisión Interinstitucional con asociaciones y gremios empresariales, convocada para abordar el inicio de las conversaciones con Minera Panamá.