El ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó, aseguró este martes 24 de noviembre aseguró este martes 24 de noviembre que el encuentro sostenido con representantes de Cobre Panamá fue una reunión estrictamente informativa y no el inicio de una negociación por la mina de Donoso, según declaró en entrevista con TVN Noticias. “Debemos dejar claro que aquí no hemos iniciado negociaciones”, dijo el titular del MICI, quien también subrayó que el Ejecutivo no adoptará ninguna decisión ni definirá una figura jurídica sobre el futuro del proyecto en Donoso sin antes ejecutar un proceso de consulta pública siguiendo lo que dicte la ciudadanía en cumplimiento del Acuerdo de Escazú

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“No queremos ni vamos a cometer los errores del pasado. Aquí vamos a escuchar a la población, vamos a escuchar a los ciudadanos; quien discrepa no es un adversario, es un ciudadano panameño más”, afirmó Moltó al recalcar que cualquier paso futuro se mantendrá dentro de la Constitución y las leyes vigentes. El titular del MICI precisó que el proceso estará guiado por la participación ciudadana con el propósito de recoger y responder formalmente a las posturas de quienes apoyan o rechazan la actividad minera antes de plantear una figura jurídica. Añadió que la compañía aceptó formalmente el marco y los cinco preceptos establecidos por el presidente de la República José Raúl Mulino como condición previa para conversar.

Ejes centrales de las negociaciones

Cinco preceptos innegociables: Moltó reiteró que la soberanía nacional sobre el subsuelo y los recursos minerales de Panamá, la protección ambiental, el respeto a la Constitución y el derrame de beneficios económicos para el país (con énfasis en Donoso y La Pintada) no están sujetos a negociación.

Plazo estimado y destino de los ingresos: El Gobierno proyecta tener definida una propuesta hacia el cierre del primer trimestre de 2027 (antes del 31 de marzo), luego de completar la consulta ciudadana; además, planteó abrir una discusión nacional sobre el destino específico de los eventuales ingresos estatales para evitar que se diluyan en la caja común.

Reactivación de visitas al proyecto y transparencia: El Ejecutivo propuso retomar visitas coordinadas al sitio minero para grupos de ciudadanos, prensa y televisoras como mecanismo de verificación, sumándose a la publicación en sitios web oficiales de los informes del Plan de Gestión Segura, la exportación del concentrado de cobre, el procesamiento del material almacenado (stockpile) y la auditoría integral.

Impacto laboral y respaldo técnico regional: El ministro señaló que actualmente laboran cerca de 3,000 personas en las tareas aprobadas en el sitio, advirtió que esos empleos entrarían en pausa al concluir dichas labores si no existe una definición posterior, recordó la afectación sufrida por más de 144,000 personas y microempresarios tras el cierre, y destacó la asesoría ofrecida por los gobiernos de Chile y Perú frente al peso estratégico del cobre en la transición energética.