Las 5 noticias más destacadas de este lunes 5 de octubre

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada este lunes 5 de octubre por diversos hechos de interés nacional, desde investigaciones judiciales y operativos de las autoridades hasta noticias económicas y acontecimientos que generaron reacciones en redes sociales.

-Aprehenden a exdirectivo bancario por caso Pandora: El exdirector de Finanzas de BAC Panamá, Arnold Salgado Galeano, fue aprehendido en Condado del Rey por su presunta vinculación al caso Pandora. Según las autoridades, Salgado es investigado por presuntamente autorizar pagos de créditos fiscales a cambio de beneficios económicos, dentro de una trama relacionada con la alteración de cuentas en el sistema E-Tax de la Dirección General de Ingresos (DGI).

-Fiscalía inspecciona Mirador del Puente de las Américas: El Ministerio Público realizó una inspección ocular en el Mirador del Puente de las Américas, como parte de las investigaciones relacionadas con la demolición del monumento chino. Peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) participaron en la diligencia, mientras la Fiscalía Anticorrupción investiga posibles delitos contra la administración pública, abuso de autoridad y otras conductas vinculadas con la demolición.

-Asaltan casino en la Gran Estación de San Miguelito: Según información preliminar, tres delincuentes vestidos con ropa similar a la utilizada en trabajos de construcción ingresaron al establecimiento y se llevaron aproximadamente $900 en efectivo. Los sujetos también despojaron a clientes y otras personas presentes de teléfonos celulares, prendas, dinero y otros artículos de valor. Las autoridades iniciaron las investigaciones para identificar y ubicar a los responsables.

-UE evaluará posible salida de Panamá de lista fiscal: Este viernes 9 de octubre se evaluará la posible salida de Panamá de su lista de jurisdicciones no cooperativas a efectos fiscales. La decisión será analizada durante una reunión de ministros de Hacienda de la UE en Luxemburgo y estaría relacionada con los ajustes legales implementados por Panamá, entre ellos la ley de sustancia económica.

-Mayer Mizrachi invita a BTS a dar un concierto en Panamá: El alcalde de la ciudad de Panamá, generó reacciones en redes sociales luego de realizar una invitación formal a la banda surcoreana BTS para que ofrezca un concierto en Panamá. Mizrachi destacó la conectividad aérea del país y planteó que la capital panameña cuenta con condiciones para recibir a seguidores del grupo provenientes de diferentes países de Latinoamérica