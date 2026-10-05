Semana clave: la UE decidiría si retira a Panamá de su lista negra

La Unión Europea (UE) se prepara para evaluar este viernes 9 de octubre la posible exclusión de Panamá de su lista de jurisdicciones no cooperativas a efectos fiscales (paraísos fiscales), durante la reunión de ministros de Hacienda del bloque comunitario a celebrarse en Luxemburgo.

De concretarse la medida anticipada por fuentes diplomáticas, el país saldría por completo del listado sancionatorio tras cumplir con los compromisos normativos adquiridos. En la misma jornada, la UE reubicaría a otras jurisdicciones bajo análisis, como Vietnam, que pasaría a la denominada «lista gris» de observación.

El eventual retiro de Panamá responde a la implementación de ajustes legales recientes en la legislación nacional. Entre las reformas fundamentales destaca la aprobación de la ley de sustancia económica, un marco regulatorio diseñado para incrementar la transparencia tributaria y frenar las operaciones de sociedades sin presencia ni actividad real en el país.

Una resolución favorable en Luxemburgo consolidaría la estrategia del Estado panameño por limpiar la reputación de su centro financiero y comercial. Este paso complementaría el logro alcanzado el año pasado, cuando el bloque comunitario excluyó a Panamá de su lista de terceros países de alto riesgo por deficiencias en la prevención del blanqueo de capitales.

La lista de jurisdicciones no cooperativas de la Unión Europea se actualiza dos veces al año y sirve como instrumento para sancionar la evasión fiscal global. Actualmente, el registro mantiene bajo clasificación no cooperativa a jurisdicciones como Rusia, Vanuatu, Guam, Samoa y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

La decisión oficial del Consejo de Ministros de Hacienda de la UE se conocerá al cierre de la sesión de este viernes, un resultado determinante para las operaciones bancarias internacionales y la atracción de inversiones hacia el país.