Panamá confía en salir de la lista fiscal de la Unión Europea en octubre

La Unión Europea (UE) se dispondría a retirar a Panamá de su lista de jurisdicciones consideradas paraísos fiscales en la reunión de ministros de Hacienda del bloque prevista para octubre en Luxemburgo. Según un comunicado del Gobierno panameño, una fuente familiarizadas con el proceso confesó que Panamá será excluido por completo de la lista, mientras que Vietnam pasará a la denominada “lista gris”. Los países de la Unión Europea revisan y actualizan dos veces al año su lista de jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal, con el objetivo de combatir la evasión fiscal y reforzar la transparencia tributaria. Actualmente, los territorios estadounidenses de Guam, Samoa y las Islas Vírgenes, así como Rusia y Vanuatu están en la lista de la UE.

Prioridad del gobierno

Salir de la lista ha sido una de las principales prioridades del presidente José Raúl Mulino, quien tomó directamente la tarea de mejorar la reputación internacional del país. Este año, su administración aprobó la Ley de Sustancia Económica, que refuerza la transparencia fiscal y establece medidas más estrictas contra las sociedades ficticias. La norma incorporó al Código Fiscal reglas de sustancia económica para determinadas rentas pasivas de fuente extranjera, mientras que el Decreto Ejecutivo No. 32 de septiembre de 2026 reglamentó estas disposiciones. Posteriormente, en 2025 se dio otro avance cuando Panamá fue excluido de la lista de terceros países de alto riesgo vinculados al blanqueo de capitales y delitos financieros de la UE. Con ello, el Gobierno fortaleció la imagen del país en los mercados internacionales y se consolidó la estrategia de proyectar a Panamá como un socio confiable y transparente. El canciller Javier Martínez-Acha recordó que, tras dos años de estrategia diplomática basada en “hablar con hechos”, Panamá ha logrado convencer a varios organismos internacionales de que no merece estar en ninguna lista. De hecho, recordó que “Panamá fue excluido de la lista de países no cooperadores en materia de financiamiento de armas de destrucción masiva y terrorismo, lo cual era incoherente, pues quienes votaron en contra de nosotros eran los mismos que estaban en el Consejo de Seguridad de la ONU”. Martínez-Acha aseguró que el país está convencido de que con la UE se logrará también la salida de la lista de jurisdicciones fiscales. “Seguimos haciendo todos los esfuerzos para que las decisiones se hagan en la confianza. Hay que destacar que la estrategia del presidente Mulino desde el día uno de defender los intereses del país de forma firme ha sido muy valiente y también sirvió para que los países de la UE pongan atención a la realidad de Panamá. Somos optimistas de que pronto podríamos dar una buena noticia”, expresó. El abogado Adolfo Linares, por su parte, dijo desconocer la fuente familiarizada con el proceso citada por el Gobierno. No obstante, manifestó su deseo de que Panamá sea finalmente excluido de la lista y consideró que “ya era hora”. Linares también expresó su preocupación ante la posibilidad de que, una vez retirado Panamá, la UE plantee nuevas condiciones para volver a incluir al país en la lista. “Espero que una vez que nos saquen no nos estén ahora chantajeando de vuelta para pedirnos más cosas y mantenernos en la lista, porque a estos europeos las malas mañas son difíciles de dejar”, afirmó. Sin embargo, Linares señaló que la información que maneja apunta en otra dirección. “La fuente que yo tengo es que nos van a mantener. Pero bueno, yo, si me equivoco en esta, estaría muy feliz. Queda nada más que esperar para ver qué pasa”, dijo.

Avances

El pasado 22 de septiembre, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó los avances de Panamá durante una reunión con el presidente Mulino en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. “Cada vez que nos vemos hay progreso”, manifestó Von der Leyen, al reconocer los pasos dados por Panamá, entre ellos la aprobación de la Ley de Sustancia Económica y su reglamentación. La presidenta de la Comisión también se interesó por los avances de proyectos de energía y transporte sostenible desarrollados bajo la estrategia Global Gateway de la UE. Entre estos proyectos figura la modernización de la red eléctrica de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A. (Etesa), iniciativa que cuenta con financiamiento del Banco Europeo de Inversiones.

Cronología

La Unión Europea mantiene a Panamá en su lista de países no cooperadores a efectos fiscales desde febrero de 2020 y hasta ahora no ha podido salir de ella, a pesar de los esfuerzos del gobierno. Este registro oficial fue creado por la UE en 2017 para frenar la evasión fiscal global, el fraude y las prácticas de competencia desleal, basado en pilares de transparencia fiscal, fiscalidad justa y medidas anti-abuso.

Diciembre de 2017: La UE creó la lista e incluyó inicialmente a Panamá.

Enero de 2018: Panamá salió del listado tras compromisos de cooperación.

Posteriormente, el país fue reintroducido en la lista negra al considerarse que no cumplía con los estándares internacionales de transparencia fiscal.

Febrero de 2020: Panamá volvió a ser incluido de forma continua en la lista negra.

Actualidad: Se mantiene en la lista en las revisiones periódicas del Consejo de la UE, pese a los avances legales emprendidos.