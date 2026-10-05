Investigación del monumento chino en Panamá: claves y avances

El Ministerio Público realizó este lunes 5 de octubre una inspección ocular en el Mirador del Puente de las Américas, relacionada con la investigación por la demolición del monumento chino.

Peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) evaluaron el sitio.

En diciembre de 2025 el monumento celebrando a la comunidad china en Panamá fue demolido por instrucción de la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba.

El 4 de septiembre de 2026, un tribunal de garantías ordenó que se tomaran medidas para conservar el inmueble. La resolución emitida por el juez de garantías suspende cualquier acto, proyecto o actividad dentro del inmueble y prohíbe intervenciones mientras se realiza la investigación.

La Fiscalía Anticorrupción investiga la posible comisión de delitos contra la administración pública, abuso de autoridad y otras conductas relacionadas con la demolición del monumento.