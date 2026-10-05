Investigación del monumento chino en Panamá: claves y avances

El Ministerio Público realizó este lunes 5 de octubre una inspección ocular en el Mirador del Puente de las Américas, relacionada con la investigación por la demolición del monumento chino.
Peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) evaluaron el sitio.
En diciembre de 2025 el monumento celebrando a la comunidad china en Panamá fue demolido por instrucción de la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba.
El 4 de septiembre de 2026, un tribunal de garantías ordenó que se tomaran medidas para conservar el inmueble. La resolución emitida por el juez de garantías suspende cualquier acto, proyecto o actividad dentro del inmueble y prohíbe intervenciones mientras se realiza la investigación.
La Fiscalía Anticorrupción investiga la posible comisión de delitos contra la administración pública, abuso de autoridad y otras conductas relacionadas con la demolición del monumento.
“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...
La productora panameña participará en Created in LA, una cumbre que reunirá a creadores digitales, productores y ejecutivos de Disney en Los Ángeles