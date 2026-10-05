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Ministerio Público

Investigación del monumento chino en Panamá: claves y avances

Inspección ocular al sitio dónde se encontraba el monumento a la comunidad china en Panamá.
Inspección ocular al sitio dónde se encontraba el monumento a la comunidad china en Panamá. Luis García | La Estrella de Panamá
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 05/10/2026 11:01
La Fiscalía Anticorrupción investiga la posible comisión de delitos contra la administración pública y abuso de autoridad

El Ministerio Público realizó este lunes 5 de octubre una inspección ocular en el Mirador del Puente de las Américas, relacionada con la investigación por la demolición del monumento chino.

Peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) evaluaron el sitio.

En diciembre de 2025 el monumento celebrando a la comunidad china en Panamá fue demolido por instrucción de la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba.

El 4 de septiembre de 2026, un tribunal de garantías ordenó que se tomaran medidas para conservar el inmueble. La resolución emitida por el juez de garantías suspende cualquier acto, proyecto o actividad dentro del inmueble y prohíbe intervenciones mientras se realiza la investigación.

La Fiscalía Anticorrupción investiga la posible comisión de delitos contra la administración pública, abuso de autoridad y otras conductas relacionadas con la demolición del monumento.

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