China espera pronta reconstrucción del monumento chino en el mirador del puente de las Américas

La embajadora de China en Panamá, <b>Xu Xueyuan</b>, expresó su expectativa de que el monumento en honor a la comunidad china, ubicado en el m<b>irador del puente de las Américas</b>, sea reconstruido <b>a la mayor brevedad posible</b> y en el <b>mismo sitio</b>, tras su demolición.La diplomática destacó que el monumento conmemoraba los <b>150 años de la llegada de los primeros ciudadanos chinos a Panamá</b>, así como otros <b>elementos culturales ancestrales</b> que formaban parte del espacio público del mirador. En ese sentido, subrayó la importancia histórica y simbólica del lugar, no solo para la comunidad china, sino también para la memoria multicultural del país.Según la embajadora, el presidente <b>José Raúl Mulino</b> emitió una <b>orden de reconstrucción inmediata</b> del monumento en el mismo local, decisión que ha recibido respaldo de <b>diversos sectores de la sociedad panameña</b>. Estos sectores, indicó, han manifestado su rechazo al acto de demolición, calificándolo como <b>forzoso y arbitrario</b>, y han expresado su apoyo a la disposición presidencial.Xu informó además que, de acuerdo con la información disponible, <b>las autoridades competentes ya iniciaron una investigación</b> para determinar responsabilidades por lo ocurrido, y confió en que los responsables <b>asuman las consecuencias correspondientes</b> conforme a la ley.La embajadora reiteró que lo más importante es que la orden presidencial se <b>implemente sin demora</b>, permitiendo que el mirador del puente de las Américas recupere sus <b>elementos culturales ancestrales chinos</b> y que el monumento, en reconocimiento a las <b>contribuciones históricas de la comunidad china al desarrollo de Panamá</b>, pueda <b>reabrirse al público lo antes posible</b>.