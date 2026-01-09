China espera pronta reconstrucción del monumento chino en el mirador del puente de las Américas

La embajadora de China en Panamá, Xu Xueyuan, expresó su expectativa de que el monumento en honor a la comunidad china, ubicado en el mirador del puente de las Américas, sea reconstruido a la mayor brevedad posible y en el mismo sitio, tras su demolición.

La diplomática destacó que el monumento conmemoraba los 150 años de la llegada de los primeros ciudadanos chinos a Panamá, así como otros elementos culturales ancestrales que formaban parte del espacio público del mirador.

En ese sentido, subrayó la importancia histórica y simbólica del lugar, no solo para la comunidad china, sino también para la memoria multicultural del país.

Según la embajadora, el presidente José Raúl Mulino emitió una orden de reconstrucción inmediata del monumento en el mismo local, decisión que ha recibido respaldo de diversos sectores de la sociedad panameña.

Estos sectores, indicó, han manifestado su rechazo al acto de demolición, calificándolo como forzoso y arbitrario, y han expresado su apoyo a la disposición presidencial.

Xu informó además que, de acuerdo con la información disponible, las autoridades competentes ya iniciaron una investigación para determinar responsabilidades por lo ocurrido, y confió en que los responsables asuman las consecuencias correspondientes conforme a la ley.

La embajadora reiteró que lo más importante es que la orden presidencial se implemente sin demora, permitiendo que el mirador del puente de las Américas recupere sus elementos culturales ancestrales chinos y que el monumento, en reconocimiento a las contribuciones históricas de la comunidad china al desarrollo de Panamá, pueda reabrirse al público lo antes posible.