¿BTS en Panamá? Esta fue la invitación de Mayer Mizrachi

El alcalde de la ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, generó reacciones en redes sociales luego de compartir un mensaje dirigido a la reconocida banda surcoreana BTS, en el que los invitó formalmente a realizar un concierto en Panamá. En su mensaje, Mizrachi destacó la conexión aérea de Panamá con otros países de la región y aseguró que la ciudad podría recibir a seguidores de BTS provenientes de distintos destinos de Latinoamérica. “Me gustaría invitarlos formalmente a dar un concierto en Panamá. No solo tienen una gran audiencia local, sino que Panamá es la ciudad mejor conectada de la región, por lo que mucha gente de otros países vendrá a verlos a Panamá”, escribió el alcalde.

Mizrachi también pidió al grupo considerar a Panamá dentro de su próxima gira por Latinoamérica y le expresó su disposición para colaborar en lo necesario. La invitación generó emoción entre los seguidores de la banda, quienes reaccionaron en redes sociales ante la posibilidad de que BTS incluya a Panamá entre sus futuros destinos.

ARMY Panamá asegura que existe un público activo para BTS en el país

Por su parte, Panamá BTS, club de fans de la agrupación en el país, agradeció que se haya puesto sobre la mesa la posibilidad de traer a BTS a Panamá. El grupo señaló que desde 2017 trabaja junto a ARMY Panamá para visibilizar la presencia de seguidores de la banda en el país. Según el club de fans, la comunidad ha logrado posicionar a BTS en tendencias en múltiples ocasiones y ha realizado censos y diferentes actividades para demostrar que existe un público panameño activo. Los fanáticos también destacaron que BTS ha figurado entre los artistas más escuchados en Panamá en plataformas digitales como Spotify, como parte de los argumentos que respaldan la existencia de una comunidad local de seguidores.