La discusión sobre el uso de recursos públicos para financiar bonificaciones en la Dirección General de Ingresos (DGI) marcó uno de los momentos más tensos durante la sustentación de una solicitud de traslado de partidas presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. El debate surgió cuando el viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, explicó la necesidad de trasladar cerca de $8 millones para cubrir el pago de los bonos por rendimiento correspondientes al año 2025 para funcionarios de la DGI, un beneficio contemplado en la legislación vigente. Según detalló el funcionario, dichos recursos no fueron incorporados en su totalidad en el presupuesto de 2026 debido a que al momento de su formulación aún no habían cerrado las cifras definitivas de recaudación de 2025. Además, señaló que el bono está sustentado en una evaluación de desempeño y en el crecimiento de los ingresos tributarios, que aumentaron 13% en comparación con el año anterior.

Sin embargo, la explicación fue duramente cuestionada por el diputado José Pérez Barboni, quien calificó la medida como una “inmoralidad” en el contexto económico que atraviesa el país. “Estamos sacando ocho millones de dólares para pagar comisiones a empleados públicos en la Dirección General de Ingresos”, sostuvo el diputado durante su intervención. A su juicio, aunque la legislación permita el beneficio, su aplicación resulta injustificable cuando el Estado enfrenta restricciones presupuestarias y mantiene demandas sociales apremiantes. Pérez Barboni también pidió explicaciones sobre la distribución de los incentivos y cuestionó cuánto podría recibir el director de la entidad, así como los mecanismos utilizados para evaluar el desempeño de los funcionarios que son beneficiados con estos recursos. En respuesta, Fausto Fernández defendió el sistema de incentivos al señalar que se trata de una práctica establecida desde hace décadas y que los pagos están vinculados a resultados concretos de recaudación. Explicó además que el director de la DGI es evaluado directamente por el viceministro de Finanzas para mantener la independencia en el proceso de calificación. “La ley es dura, pero es la ley”, afirmó el viceministro, quien agregó que el bono responde a metas y evaluaciones de desempeño previamente establecidas.

Durante la sesión también intervino Mirna Chung, funcionaria de la DGI encargada de explicar la metodología utilizada para calcular y distribuir el fondo de bonificaciones. La representante de la entidad indicó que los funcionarios son sometidos a dos evaluaciones anuales que consideran factores como puntualidad, conocimiento técnico, trabajo en equipo, capacidad para trabajar bajo presión y resultados obtenidos. Chung explicó que el porcentaje del bono depende de la calificación obtenida por cada servidor público y que también se consideran variables como los años de servicio. Añadió que la distribución no es uniforme, ya que se aplica un coeficiente que busca equilibrar las diferencias salariales existentes dentro de la institución. Ante las críticas sobre posibles pagos elevados a funcionarios de alto rango, la funcionaria aclaró que, tomando como referencia un salario mensual de $6.000, una bonificación podría rondar los $25.000 y no los $200.000 que había estimado inicialmente el diputado.