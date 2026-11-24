Según reveló en exclusiva el diario español El Independiente , el Ministerio Público abrió diligencias en enero tras la denuncia de un particular por presuntos delitos de fraude, malversación, prevaricación y tráfico de influencias. El escrito señala un patrón continuado desde 2020 mediante el cual Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) , propiedad de los hermanos Ángel y Javier Escribano, concentraron el 84% de los más de $7.560 millones (unos €7.200 millones) del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa (Pitsdef).

Una investigación de la Fiscalía Anticorrupción de España sobre presuntas irregularidades en préstamos públicos para programas militares por más de $6.300 millones (unos €6.000 millones al cambio de hoy) provocó un desplome superior al 15% en las acciones de la tecnológica Indra . La caída representa una pérdida de $1.643 millones (unos €1.565 millones) en valor de mercado y un golpe patrimonial de $462 millones (unos €440 millones) para el Estado español, principal accionista de la compañía.

La denuncia documenta que EM&E elevó su facturación de $46,4 millones (unos €44,2 millones) en 2019 a $372,8 millones (unos €355 millones) en 2024, mientras sus contratos públicos superaron los $735 millones (unos €700 millones) entre 2020 y 2025. El escrito califica como conflicto de interés “estructural” que la firma adquiriera el 14,3% de Indra y que Ángel Escribano presidiera la tecnológica desde enero de 2025.

De acuerdo con El Independiente, el Ministerio de Defensa tramitó la mayoría de las adjudicaciones sin concurso abierto, alegando excepciones de seguridad nacional. Además, tres reales decretos publicados en octubre de 2025 por el Ministerio de Industria activaron $7.235 millones (unos €6.890 millones) en préstamos: el 94,5% —unos $6.841 millones (€6.515 millones)— recayó en Indra y sus alianzas, frente al 5,4% repartido entre competidores históricos como Santa Bárbara Sistemas y Urovesa.

Estos créditos se concedieron al 0% de interés, sin avales patrimoniales, con adelantos previos a la firma definitiva de los contratos y exentos de los controles ordinarios de subcontratación. Santa Bárbara Sistemas recurrió las normas ante el Tribunal Supremo, que admitió la impugnación a trámite.

Entre el lunes 16 y el viernes 20 de noviembre, la acción de Indra cayó de $61,43 (unos €58,50) a $52,12 (unos €49,64), a pocos días de la presentación de su plan estratégico prevista para el 25 de noviembre. El retroceso impactó directamente en el 28% que el Estado español posee mediante la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi). Paralelamente, Anticorrupción aguarda un segundo informe de la Intervención General del Estado para avanzar en la pesquisa.