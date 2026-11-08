Comienza la llegada de Miss Universo 2026: Panamá aterrizará hoy en Puerto Rico

Desde la madrugada de este domingo, las participantes de la edición 75 de Miss Universo comenzaron a llegar al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina, Puerto Rico , donde se celebrará la gala final del certamen el próximo 24 de noviembre, en el Coliseo José Miguel Agrelot .

La representante puertorriqueña, Jennifer Barreto, fue la encargada de recibir a las candidatas y expresó su orgullo por representar a su país como anfitrión de esta edición del concurso de belleza.

Entre las participantes que ya se encuentran en la isla figuran las representantes de Irlanda, Gran Bretaña, India, Sri Lanka, Chile, Venezuela, Filipinas, Túnez, Trinidad y Tobago, Nueva Zelanda y Uruguay. Se espera que el resto de las candidatas llegue entre este domingo y el lunes.

Por su parte, la representante de Panamá, Gabriela Lineth González del Valle, anunció a través de sus historias de Instagram de hoy que se encuentra en camino a Puerto Rico. Se espera su llegada más tarde el día de hoy.