El Caribe busca descarbonizar el transporte marítimo entre 2027 y 2035

Los países del Caribe y representantes de la industria marítima avanzan en la construcción de una estrategia regional para reducir las emisiones contaminantes del transporte marítimo, uno de los sectores clave para el comercio y la conectividad de las islas.

La iniciativa busca acelerar la transición energética del sector sin afectar la competitividad, la asequibilidad de los servicios ni el desarrollo económico de la región.

Según informó Mundo Marítimo, autoridades marítimas, organismos regionales, entidades financieras, universidades y representantes del sector naviero elaboraron un proyecto de la denominada “Hoja de Ruta Regional del Caribe para la Descarbonización Marítima y una Transición Justa (2027-2035)”, durante un taller realizado los días 28 y 29 de octubre en Georgetown, Guyana.

La propuesta responde a los objetivos establecidos en la Estrategia de la Organización Marítima Internacional (OMI) de 2023 para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) procedentes de los buques. El propósito es desarrollar un marco común que facilite la cooperación técnica, impulse proyectos regionales y atraiga inversiones destinadas a modernizar el sector marítimo.

Durante el encuentro participaron delegados de administraciones marítimas nacionales, representantes de la Comunidad del Caribe (CARICOM), la Asociación Naviera del Caribe (CSA) y otros actores relevantes de la industria. El trabajo se centró en identificar medidas que permitan avanzar hacia un transporte marítimo más sostenible, sin comprometer la conectividad regional ni los servicios esenciales para las economías insulares.

Como resultado de consultas previas realizadas en la región, los participantes definieron cinco prioridades estratégicas. La primera se enfoca en fortalecer las políticas públicas, la gobernanza y la cooperación regional mediante mejoras regulatorias, fortalecimiento institucional y apoyo a los planes nacionales de reducción de emisiones.

El segundo eje prioriza la eficiencia energética, los puertos verdes y la digitalización, promoviendo acciones para optimizar el consumo energético de los buques y las instalaciones portuarias, así como mejorar la recopilación de datos sobre emisiones y ampliar el acceso a energía limpia.

La tercera prioridad contempla la evaluación de combustibles marinos sostenibles, el desarrollo de infraestructura para su abastecimiento y la identificación de oportunidades para establecer corredores marítimos verdes en el Caribe.

Por su parte, el cuarto eje está orientado a movilizar inversiones y desarrollar proyectos regionales que permitan ejecutar iniciativas de descarbonización a gran escala. Mientras tanto, el quinto pilar busca fortalecer la educación y formación marítima, impulsar la igualdad de género, generar oportunidades para los jóvenes y proteger a los trabajadores durante el proceso de transición.

Uno de los principales resultados del taller fue la elaboración de una matriz de implementación que traduce estas prioridades en acciones concretas, con plazos, indicadores y posibles fuentes de financiamiento. La hoja de ruta será sometida a consultas nacionales hasta diciembre de 2026 y posteriormente evaluada por los mecanismos regionales de Caricom, con la posibilidad de convertirse en una propuesta formal ante la OMI en 2027.