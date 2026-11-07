Panamá arranca su concentración: Los legionarios comienzan a llegar para medir a Curazao

La selección de Panamá arrancó oficialmente su concentración de cara para los dos duelos que sostendrán ante Curazao en el marco de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-2027.

Los dirigidos por Thomas Christiansen, a partir de este sábado 7 de noviembre, se instalaron en su hotel de concentración para en los siguientes días arrancar con los entrenamientos de cara esos importantes duelos contra Curazao.

Algunos de los 25 convocados para estos duelos ya se reportaron en la concentración. Del plano local ya se instalaron Daivis Murillo, quien no vio acción en el partido con el Plaza Amador y Marcos de León del Sporting San Miguelito.

En horas más tempranas arribaron a suelo patrio Orlando Mosquera, procedente de Arabia Saudita y Eddie Roberts directo desde Venezuela. El último en llegar a Panamá fue José Luis Rodríguez, quien arribó a eso de las 6:00 p.m. al Aeropuerto Internacional de Tocumen desde México una vez culminado sus deberes con el FC Juárez.

A su llegada, José Luis Rodríguez declaró que los partidos ante Curazao serán una difícil prueba, pero que el grupo está mentalizado en hacer un buen papel. Además destacó es momento que este equipo de un paso al frente en las competiciones venideras. “Sabemos lo que nos viene. Tenemos que dar lo mejor de cada uno de nosotros para sacar el resultado. Con los jugadores que tenemos ya es hora que agarremos esa responsabilidad”, enfatizó. En esa misma línea, el jugador destacó que jugar en territorio rival será una dura prueba, tomando en cuenta que Panamá ya ha jugado en casa de Curazao en el pasado.