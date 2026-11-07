Las noticias más importantes de Panamá y el mundo este sábado 7 de noviembre

La información de Panamá y el mundo estuvo cargada este sábado 7 de noviembre, con temas de salud, finanzas, justicia, seguridad, religión y entretenimiento entre las noticias más destacadas.

CSS mantiene $15,254.2 millones en inversiones y depósitos: La Caja de Seguro Social registra este monto en inversiones financieras y depósitos bancarios, según información con corte al 30 de septiembre de 2026 divulgada por el presidente José Raúl Mulino.

Minsa confirma primer caso de tosferina en Los Santos: El paciente es un hombre de 43 años, residente en Tonosí cabecera. Se trata del primer caso registrado en la provincia durante 2026.

Santiago Peña continuará detenido: El expresidente de Paraguay permanecerá en las instalaciones de la Escolta Presidencial, luego de que el juez Humberto Otazú mantuviera la medida durante una audiencia de imposición de medidas cautelares.

Tiroteo deja muertos y heridos en Polonia: Al menos cinco personas murieron y más de una decena resultaron heridas tras un tiroteo ocurrido en la histórica Plaza del Mercado Principal de Cracovia.

Papa León XIV continúa gira por América Latina: El pontífice mantiene su agenda en Uruguay como parte de su primera gira por la región, que también incluye visitas a Argentina y Perú.

Don Omar anuncia a Panamá entre sus destinos: El cantante puertorriqueño incluirá a Panamá en su gira The Last King World Tour, con la que prevé reencontrarse con sus seguidores el 28 de noviembre de 2027.