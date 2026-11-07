Gira por América Latina: papa León XIV celebra misa ante 40.000 fieles en Uruguay

El papa León XIV continúa desarrollando su agenda en Uruguay, en el marco de su primera gira por América Latina, que también contempla visitas a Argentina y Perú.

Según dio a conocer Infobae, durante la jornada de su visita, el pontífice celebró una misa ante aproximadamente 40.000 fieles en el parque París Londres, en la cuidad de Paysandú.

Durante la ceremonia, destacó el valor del mate, una de las tradiciones más representativas de Uruguay, al presentarlo como un símbolo de encuentro, diálogo y fraternidad.

Tras la celebración religiosa, el Papa se trasladó a la basílica de Paysandú y posteriormente regresó a Montevideo para continuar con las actividades previstas en su agenda, según el medio.