Familia de Roberto Aparicio dará sepultura a sus restos tras casi 37 años de incertidumbre

La Comisión 20 de diciembre de 1989 informó que este lunes 9 de noviembre, a partir de las 11:00 a.m., se realizará en el cementerio Jardín de Paz, la ceremonia de restitución e inhumación de los restos identificados de Roberto Adolfo Aparicio Oliva, víctima de la invasión militar de Estados Unidos a Panamá.

La entrega de los restos a sus familiares será realizada por el Ministerio Público, de acuerdo con el protocolo de atención de víctimas, según lo comunicado por la Fiscalía Metropolitana mediante el Oficio N°771.

Aparicio tenía 21 años cuando desapareció durante la invasión. Desde entonces su famlia inció una búsqueda incansable que incluyó recorridos por hospitales y cementerios, así como su participación en diligencias de exhumación.