Familia de Roberto Aparicio dará sepultura a sus restos tras casi 37 años de incertidumbre

La Comisión 20 de diciembre de 1989 informó que este lunes 9 de noviembre, a partir de las 11:00 a.m., se realizará en el cementerio Jardín de Paz, la ceremonia de restitución e inhumación de los restos identificados de Roberto Adolfo Aparicio Oliva, víctima de la invasión militar de Estados Unidos a Panamá.
La entrega de los restos a sus familiares será realizada por el Ministerio Público, de acuerdo con el protocolo de atención de víctimas, según lo comunicado por la Fiscalía Metropolitana mediante el Oficio N°771.
Aparicio tenía 21 años cuando desapareció durante la invasión. Desde entonces su famlia inció una búsqueda incansable que incluyó recorridos por hospitales y cementerios, así como su participación en diligencias de exhumación.
Sus restos fueron recuperados en 2020 en el propio cementerio Jardín de Paz, durante las primeras exhumaciones. El resultado se obtuvo en el marco de una investigación del Ministerio Público con el apoyo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf).
La comisión anunció el resultado positivo de su identificación el pasado 24 de octubre. El proceso representó un desafío científico debido al estado de carbonización de los restos, una condición que dificulta la recuperación de material genético.
La Fundación de Antropología Forense de Guatemala logró extraer ADN y obtener un perfil genético que posteriormente fue comparado por el Imelcf con muestras de referencia aportadas por familiares de las víctimas.
Su identificación se suma a los esfuerzos por esclarecer el destino de las personas fallecidas durante la invasión militar del 20 de diciembre de 1989 y brindar respuestas a las familias que durante décadas han buscado conocer el paradero de sus seres queridos. Con ella, ascendería a 14 el número de víctimas identificadas cuyos restos han sido restituidos a sus familias desde 2023.
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