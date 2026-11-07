¿Cuándo pagan el último desembolso del Mides? Estas son las fechas para noviembre y diciembre

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) anunció el último y cuarto pago de 2026 de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC), que contempla un desembolso de B/.55,248,870.00 para 189,582 beneficiarios en todo el país.
La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, informó que las jornadas de pago se realizarán en dos modalidades, según el lugar de residencia de los beneficiarios.
Quienes reciben el dinero mediante la Tarjeta Clave Social (TCS) podrán disponer del beneficio del 16 al 27 de noviembre. Esta modalidad contempla a 169,565 personas.
Mientras que los residentes en áreas de difícil acceso recibirán el desembolso del 30 de noviembre al 4 de diciembre, periodo en el que se atenderá a 20,017 beneficiarios.
La ministra también adelantó que durante este último pago se distribuirán más de 5 mil nuevas Tarjetas Clave Social para personas que se incorporan a los programas. La entrega de estos instrumentos comenzará a partir del 23 de noviembre.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida de MIDES Panamá (@midespma)
Una publicación compartida de MIDES Panamá (@midespma)
El desembolso corresponde a los beneficiarios de los siguientes programas sociales:
De acuerdo con las cifras divulgadas por la institución, del total de beneficiarios, 130,721 son mujeres y 58,861 hombres.
En cuanto a quienes reciben el dinero en comunidades de difícil acceso, la distribución corresponde a 11,839 personas de Red de Oportunidades, 5,764 del programa 120 a los 65, 1,775 de SENAPAN y 639 de Ángel Guardián.
La institución recordó a los beneficiarios la importancia de cumplir con las corresponsabilidades establecidas en cada programa y mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer el calendario y los lugares habilitados para realizar los cobros.
Con este cuarto desembolso, el Mides completará el calendario de pagos correspondiente a los programas de transferencia monetaria de 2026.
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...