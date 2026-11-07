Panameña Any Mardis gana elecciones municipales en Kentucky, Estados Unidos

La panameña Any Mardis, cuyo nombre de soltera es Aneira Urieta Silvera, resultó electa comisionada de la ciudad de Hurstbourne, en el condado de Jefferson, estado de Kentucky, durante las elecciones municipales celebradas este 3 de noviembre.
Mardis, nacida en Santiago de Veraguas y con ciudadanía estadounidense, consiguió uno de los cuatro puestos disponibles en la comisión municipal, luego de participar como candidata independiente en una contienda electoral en la que compitieron siete aspirantes.
De acuerdo con los resultados preliminares publicados por la Secretaría de Estado de Kentucky, Mardis obtuvo 792 votos (15% del electorado), que la ubicaron en la cuarta posición entre los candidatos que disputaron los cuatro cargos.
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La panameña, quien reside desde hace más de 40 años en Kentucky, explicó que su decisión de participar en la política local surgió del respaldo de sus vecinos, quienes conocían su trayectoria de trabajo comunitario.
”Durante años he realizado trabajos de voluntarios en mi comunidad. Hace unos meses una querida vecina me alentó a postularme y cuando los demás vecinos se enteraron de mi posible candidatura me animaron a inscribirme”, relató.
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Mardis es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Louisville y cuenta con una maestría en Administración Pública.
Su formación académica y experiencia en actividades comunitarias forman parte de su perfil para asumir esta responsabilidad en la administración municipal de Hurstbourne.
Entre sus principales objetivos está promover iniciativas orientadas al bienestar de los residentes, especialmente aquellas relacionadas con la convivencia y la creación de espacios comunitarios.
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