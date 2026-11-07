¿Compras por internet? Aduanas advierte sobre couriers no autorizados

La Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) dio a conocer el listado actualizado de las empresas registradas para operar como auxiliares de la función pública aduanera bajo la modalidad de entrega rápida o courier en la República de Panamá. La lista oficial consolida a 27 compañías autorizadas para efectuar trámites bajo el régimen especial de paquetería expedita, mientras la entidad advirtió medidas para los operadores que presten el servicio de manera irregular.
De acuerdo con la información divulgada por la institución el 6 de noviembre de 2026, los prestadores de servicio de paquetería que operen sin la debida autorización del Estado deberán tramitar las importaciones definitivas a través del sistema general de despacho. Esta disposición implica que los envíos gestionados mediante empresas no regularizadas estarán sujetos a los procesos ordinarios de desaduanaje, lo que incrementa el tiempo de tramitación y la exigencia de formalidades aduaneras estándar.
Entre las entidades debidamente acreditadas figuran:
A diferencia del registro de Aduanas enfocado estrictamente en la materia fiscal y tributaria, la Dirección General de Correos y Telégrafos (COTEL), dependencia del Ministerio de Gobierno (Mingob) encargada de la regulación del servicio postal y de paquetería en el país, cuenta con su propia nómina donde reconoce a 41 empresas habilitadas mediante resoluciones oficiales.
Al comparar ambos padrones estatales, se evidencia que 19 operadoras autorizadas por COTEL no están incluidas en la lista oficial de despacho rápido de la ANA. En esta condición se encuentran firmas como:
En el extremo inverso, existen 5 empresas registradas en la lista de Aduanas que no constan en el listado oficial publicado por COTEL:
Cualquier otra agencia de paquetería o casillero internacional que no figure en los registros de la ANA ni en la nómina de COTEL cae en la categoría de operadora informal a la que se refiere Aduanas en su advertencia.
Aquí la lista completa de COTEL en su sitio web.
La ANA exhortó a las empresas que ofrecen el servicio de envío de mercancías de forma irregular a gestionar su inscripción formal ante el Servicio Aduanero. El proceso de registro requiere el cumplimiento de los requisitos establecidos en el portal institucional (www.ana.gob.pa), dentro de la sección de trámites y servicios aduaneros en el apartado correspondiente a la modalidad courier.
El pronunciamiento aduanero busca ordenar el flujo de carga ligera que ingresa al territorio nacional por vía aérea y terrestre, en un mercado impulsado por las compras del comercio electrónico transfronterizo. La fiscalización sobre las empresas auxiliares persigue verificar el pago de los impuestos aplicables y prevenir el uso de licencias de entrega rápida por parte de intermediarios informales.
La medida impacta de forma directa a usuarios finales y comerciantes que importan insumos mediante casilleros en el exterior, ya que el uso de plataformas fuera del registro oficial acarreará la aplicación de controles fiscales generales en los puntos de entrada al país.
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