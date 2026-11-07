¿Compras por internet? Aduanas advierte sobre couriers no autorizados

La Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) dio a conocer el listado actualizado de las empresas registradas para operar como auxiliares de la función pública aduanera bajo la modalidad de entrega rápida o courier en la República de Panamá. La lista oficial consolida a 27 compañías autorizadas para efectuar trámites bajo el régimen especial de paquetería expedita, mientras la entidad advirtió medidas para los operadores que presten el servicio de manera irregular.

De acuerdo con la información divulgada por la institución el 6 de noviembre de 2026, los prestadores de servicio de paquetería que operen sin la debida autorización del Estado deberán tramitar las importaciones definitivas a través del sistema general de despacho. Esta disposición implica que los envíos gestionados mediante empresas no regularizadas estarán sujetos a los procesos ordinarios de desaduanaje, lo que incrementa el tiempo de tramitación y la exigencia de formalidades aduaneras estándar. Entre las entidades debidamente acreditadas figuran:

Airbox Express, S. de R.L. (Airbox Express)

Clickbox S.A. (Clickbox)

DHL Panama, S.A. (DHL Panama)

Federal Express Corporation (FedEx)

Hot Express, Inc. (Hot Express, Inc)

JACD Logistics, S.A. (JACD Logistics)

Maje International Logistics (Mail Boxes)

Panacarga Logistics, S.A. (Premiun Cargo)

Pasar Expres PA, S.A. (Pasar Expres PA, S.A.)

Portex Logistics, S.A. (Portex Logistics, S.A.)

Carga Urgente del Istmo (Carga Urgente del Istmo)

Mybox Logistic Group, S.A. (Mybox Logistic Group)

Compañía Panameña de Aviación (COPA)

FCI Box (FCI Box)

Extreme Cargo, S.A. (Extreme Cargo, S.A.)

JP Courier S.A. (JP Courier)

Pier 17 Panama, Inc. (Pier 17 Panama, Inc)

Platinium Trading Group Corp. (Platinium Trading Group)

PTY Freigth Logistics, Corp. (PTY Freigth Logistics, Corp.)

Tranexpa, S.A. (Tranexpa, S.A.)

Laparkon Panama, S.A. (Laparkon Panama, S.A.)

Panama Forwarders Inc. (Miami Express)

Globenet Courier (Miami Box)

Logistica Express Panana, S.A. (Logistica Xpress)

Tristar, Inc. (Tristar LCS-Tbox)

Paal, S.A. (Priority Express)

C.I.F Express (C.I.F Express)

A diferencia del registro de Aduanas enfocado estrictamente en la materia fiscal y tributaria, la Dirección General de Correos y Telégrafos (COTEL), dependencia del Ministerio de Gobierno (Mingob) encargada de la regulación del servicio postal y de paquetería en el país, cuenta con su propia nómina donde reconoce a 41 empresas habilitadas mediante resoluciones oficiales. Al comparar ambos padrones estatales, se evidencia que 19 operadoras autorizadas por COTEL no están incluidas en la lista oficial de despacho rápido de la ANA. En esta condición se encuentran firmas como:

BTB Logistics and Services Corp.

Cargo Xpress Logistic, S.A.

Consulting Logistics Worldwide, S.A.

C.I. Proyectos Comerciales, S.A.

Delvi Global, S.A.

DP Express Logistics, S.A.

Istmo Logistic Group, Corp.

Krystal Logistics (Panama), S.A.

LearExpress, Corp.

Operaciones Paqueteras Internacionales, S.A.

Panama Cold Agency, Corp.

Panapaq Investment, Inc.

Pressex Logistics, S.A.

Red Verde Panama, S.A.

Servi Express and Internet Shopping, S.A.

Shopline, S.A.

Union Pak de Panama, S.A.

UPS Freight Services Panama, Inc.

En el extremo inverso, existen 5 empresas registradas en la lista de Aduanas que no constan en el listado oficial publicado por COTEL:

Laparkon Panama, S.A.

Paal, S.A. (Priority Express)

Globenet Courier (Miami Box)

Panama Forwarders Inc. (Miami Express)

Tristar, Inc. (Tristar LCS-Tbox), esta última cuenta con una razón social similar registrada en Correos (Tristar LCS, Inc.).

Cualquier otra agencia de paquetería o casillero internacional que no figure en los registros de la ANA ni en la nómina de COTEL cae en la categoría de operadora informal a la que se refiere Aduanas en su advertencia. Aquí la lista completa de COTEL en su sitio web.