Continúan las réplicas del terremoto de 7.5 en Panamá: sismo de magnitud 4.2 se registra en Los Santos

Las réplicas del terremoto de magnitud 7.5 que sacudió Panamá el pasado 9 de octubre continúan registrándose. Este sábado 7 de noviembre, el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó un nuevo sismo de magnitud preliminar 4.2 en la provincia de Los Santos.
De acuerdo con el reporte, el movimiento telúrico ocurrió a las 11:10:21 a.m. (hora local), con una profundidad de 10 kilómetros. Su epicentro fue localizado a 12 kilómetros al sureste de Las Tablas.
El evento fue clasificado como preliminar por el Instituto de Geociencias, entidad encargada de monitorear la actividad sísmica en el territorio nacional.
El nuevo movimiento ocurre cuando faltan apenas dos días para que se cumpla un mes del terremoto de magnitud 7.5 registrado el 9 de octubre, cuyo epicentro fue ubicado a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, con una profundidad de 4 kilómetros.
Aquel terremoto dejó tres fallecidas y 24 heridos de diferentes consideraciones y afectaciones en distintas provincias del país, principalmente en la región de Azuero.
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...