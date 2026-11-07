Continúan las réplicas del terremoto de 7.5 en Panamá: sismo de magnitud 4.2 se registra en Los Santos

Las réplicas del terremoto de magnitud 7.5 que sacudió Panamá el pasado 9 de octubre continúan registrándose. Este sábado 7 de noviembre, el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó un nuevo sismo de magnitud preliminar 4.2 en la provincia de Los Santos.

De acuerdo con el reporte, el movimiento telúrico ocurrió a las 11:10:21 a.m. (hora local), con una profundidad de 10 kilómetros. Su epicentro fue localizado a 12 kilómetros al sureste de Las Tablas.