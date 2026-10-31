Metro de Panamá restablece el servicio tras sismo de 5.9

El Metro de Panamá en las Líneas 1 y 2 se encuentra normalizado y todas sus estaciones están operativas, luego de las afectaciones registradas tras el sismo de magnitud 5.9 ocurrido la mañana de este sábado 31 de octubre.

A través de la red social X, el Metro de Panamá informó que el servicio fue restablecido en ambas líneas y agradeció la comprensión de los usuarios ante las medidas adoptadas.