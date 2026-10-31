Metro de Panamá restablece el servicio tras sismo de 5.9

El Metro de Panamá en las Líneas 1 y 2 se encuentra normalizado y todas sus estaciones están operativas, luego de las afectaciones registradas tras el sismo de magnitud 5.9 ocurrido la mañana de este sábado 31 de octubre.
A través de la red social X, el Metro de Panamá informó que el servicio fue restablecido en ambas líneas y agradeció la comprensión de los usuarios ante las medidas adoptadas.
El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá corrigió la magnitud del movimiento telúrico, que inicialmente había sido reportado en 6.1.
Néstor Luque, director del Instituto de Geociencias, explicó que el sismo ocurrió a las 10:50 a.m., tuvo una profundidad de tres kilómetros y su epicentro se ubicó a 20 kilómetros al noroeste de Tonosí, provincia de Los Santos.
Por su magnitud y ubicación, el evento fue clasificado como una réplica del terremoto de 7.5 registrado el pasado 9 de octubre en la región de Azuero.
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“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...