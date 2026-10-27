Sismo de magnitud 5.6 se registra al noreste de Coiba; desalojan la Asamblea y se siente en Costa del Este

Un sismo de magnitud 5.6 se registró la mañana de este martes 27 de octubre, a 19 kilómetros al noreste de la isla de Coiba, en Panamá, según el reporte preliminar del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá .

El movimiento telúrico ocurrió a las 10:26 a.m., hora local, y tuvo una profundidad de 5 kilómetros, de acuerdo con los datos divulgados por la entidad.

Además, el Instituto de Geociencias indicó que el reporte se encuentra en estado preliminar, por lo que los datos podrían estar sujetos a revisión.

El evento sísmico se produce después del terremoto de magnitud 7.5 registrado este viernes 9 de octubre en Panamá, que provocó daños en viviendas e infraestructuras en varias provincias del país.