Las 5 noticias más importantes de Panamá y el mundo este 17 de octubre

La agenda informativa de este sábado 17 de octubre estuvo marcada por acontecimientos relacionados con la actividad sísmica en Panamá, las afectaciones del terremoto, un hecho de violencia en Veracruz y novedades del ámbito internacional.

-Sismo de magnitud 5.0 sacude Tonosí: El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó un sismo de magnitud 5.0 a las 11:24 a.m. de este sábado, con epicentro ubicado a 7 kilómetros al noroeste de Tonosí, provincia de Los Santos. De acuerdo con el informe preliminar, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

-Dos personas heridas por arma de fuego en centro de salud de Veracruz: El Ministerio de Salud (Minsa) informó que dos personas resultaron heridas por arma de fuego en la sala de espera del Centro de Salud de Veracruz, aproximadamente a la 1:00 p.m. Ambos recibieron atención médica y posteriormente fueron trasladados al Hospital Santo Tomás. La entidad anunció que las instalaciones permanecerán cerradas este domingo 18 de octubre.

-Identifican preliminarmente 2,351 deslizamientos tras el terremoto: El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá identificó preliminarmente 2,351 deslizamientos de tierra asociados al terremoto de magnitud 7.5 registrado el pasado 9 de octubre. El hallazgo se obtuvo mediante el análisis de imágenes satelitales de Copernicus Sentinel-2.

-Evalúan terrenos para reconstruir viviendas afectadas por el terremoto: El ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, informó que las autoridades evalúan los terrenos afectados por el terremoto para determinar dónde es seguro reconstruir las viviendas. En los sitios donde no existan condiciones adecuadas, se buscarán alternativas junto con las familias, con el propósito de preservar la unión de las comunidades.

-Hijo de Nicolás Maduro afirma que sus padres saldrán del centro de detención en Nueva York: Las declaraciones se produjeron después de una audiencia en la que ambos se declararon no culpables de los cargos presentados por la Fiscalía de Estados Unidos, entre los que figuran presuntas conspiraciones relacionadas con tortura y narcoterrorismo.