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Dos personas heridas por disparos en sala de espera del Centro de Salud de Veracruz

La institución recomendó a las personas que necesiten atención médica durante el cierre que acudan a la instalación de salud más cercana.
La institución recomendó a las personas que necesiten atención médica durante el cierre que acudan a la instalación de salud más cercana. Cedida
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 17/10/2026 16:16
El incidente ocurrió este sábado 17 de octubre. El Minsa anunció que la instalación permanecerá cerrada este domingo y reanudará la atención este lunes 19 de octubre.

Dos personas resultaron heridas por arma de fuego en la sala de espera del Centro de Salud de Veracruz, aproximadamente a la 1:00 p.m. de este sábado 17 de octubre, informó el Ministerio de Salud (Minsa).

Según la entidad, el personal médico que se encontraba de turno brindó atención inmediata a ambos pacientes. Tras estabilizarlos, fueron trasladados en una ambulancia del centro de salud al Hospital Santo Tomás, con acompañamiento de unidades de la Policía Nacional.

El Minsa no detalló las circunstancias en las que ocurrió el incidente ni la identidad de las personas heridas.

A raíz de lo ocurrido, el Centro de Salud de Veracruz permanecerá cerrado este domingo 18 de octubre y no ofrecerá atención al público.

El Minsa explicó que el cierre permitirá reparar los daños ocasionados por el incidente y coordinar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los funcionarios y usuarios.

La institución recomendó a las personas que necesiten atención médica durante el cierre que acudan a la instalación de salud más cercana.

Además, el Minsa informó que los servicios en el Centro de Salud de Veracruz se reanudarán el lunes 19 de octubre, en su horario habitual, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

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