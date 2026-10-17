María Corina Machado compara el fin del chavismo con la caída del Muro de Berlín

La líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, afirmó este sábado 17 de octubre que el eventual fin del gobierno que califica como una dictadura socialista en Venezuela, el cual encabeza Delcy Rodríguez, sería comparable con la caída del Muro de Berlín para la generación actual.
En una publicación en su cuenta de X, Machado sostuvo que ese escenario abriría una nueva era de libertad y prosperidad para el hemisferio y destacó el papel que, a su juicio, podría tener el presidente estadounidense, Donald Trump, en ese proceso.
“Poner fin a la dictadura socialista de Venezuela será la caída del Muro de Berlín de nuestra generación”, escribió Machado, al plantear una comparación con el acontecimiento histórico que simbolizó el fin de la división de Alemania y marcó el declive del bloque socialista europeo.
Machado planteó que una Venezuela libre y democrática podría convertirse en uno de los aliados regionales más fuertes de Estados Unidos.
De acuerdo con la dirigente opositora, ese resultado también representaría uno de los mayores legados de Trump.
“Se erigirá como uno de los mayores legados del presidente Trump, forjando una Venezuela libre y democrática en uno de los aliados regionales más fuertes de Estados Unidos”, expresó.
La publicación en X de este 17 de octubre concluyó con un mensaje dirigido a la periodista de la cadena Fox News Rachel Campos-Duffy, a quien agradeció la oportunidad de volver a reflexionar sobre el futuro político de Venezuela y las implicaciones de un eventual cambio de gobierno para la región.
Machado ofreció una entrevista desde la calzada de Amador a Rachel Campos-Duffy, en donde planteó la necesidad de una transición en Venezuela y que respetaría los acuerdos firmados con Estados Unidos, siempre y cuando no violarán las leyes de su país.
La comparación con la caída del Muro de Berlín forma parte del discurso de Machado sobre las consecuencias que, según ella, tendría una transición democrática en Venezuela para América Latina.
La dirigente ha planteado que el cambio político venezolano podría marcar un punto de inflexión para el hemisferio.
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