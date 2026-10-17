Tras el terremoto identifican 2,351 deslizamientos mediante imágenes satelitales

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá identificó 2,351 deslizamientos de tierra asociados al terremoto de 7.5 del pasado 9 de octubre, mediante el análisis de imágenes satelitales.

La información preliminar fue obtenida a partir de imágenes de Copernicus Sentinel-2 L2A, procesadas por el Instituto de Geociencias, que representó los deslizamientos con puntos negros en el mapa elaborado para documentar los efectos del movimiento telúrico.

El sismo ocurrió el 9 de octubre de 2026, a las 12:56 p. m., y tuvo su epicentro a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, según los datos del Instituto de Geociencias.