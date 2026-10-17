Tras el terremoto identifican 2,351 deslizamientos mediante imágenes satelitales

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá identificó 2,351 deslizamientos de tierra asociados al terremoto de 7.5 del pasado 9 de octubre, mediante el análisis de imágenes satelitales.
La información preliminar fue obtenida a partir de imágenes de Copernicus Sentinel-2 L2A, procesadas por el Instituto de Geociencias, que representó los deslizamientos con puntos negros en el mapa elaborado para documentar los efectos del movimiento telúrico.
El sismo ocurrió el 9 de octubre de 2026, a las 12:56 p. m., y tuvo su epicentro a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, según los datos del Instituto de Geociencias.
El Instituto de Geociencias advirtió que los resultados son preliminares y que la nubosidad presente cuando el satélite captó las imágenes impidió observar algunas zonas.
Por esta razón, el procesamiento continuará con nuevas imágenes satelitales para ampliar la identificación de los deslizamientos.
Paralelamente, se realizan verificaciones en campo para validar la información obtenida mediante el análisis de las imágenes.
El levantamiento permitirá documentar la distribución de los deslizamientos relacionados con el terremoto y actualizar los datos a medida que avance el procesamiento de la información.
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...
“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...