Nuevo sismo de magnitud 5.0 se registra cerca de Tonosí, epicentro del terremoto del 9 de octubre

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó la mañana este sábado 17 de octubre un sismo de magnitud 5.0, localizado a 7 kilómetros al noroeste de Tonosí, provincia de Los Santos.

De acuerdo con el reporte preliminar del instituto, el movimiento telúrico ocurrió a las 11:24 a.m., hora local, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros.