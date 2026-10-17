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Nuevo sismo de magnitud 5.0 se registra cerca de Tonosí, epicentro del terremoto del 9 de octubre

De acuerdo con el reporte preliminar del instituto, el movimiento telúrico ocurrió a las 11:24 a.m., hora local.
De acuerdo con el reporte preliminar del instituto, el movimiento telúrico ocurrió a las 11:24 a.m., hora local. Cedida
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 17/10/2026 11:37
El Instituto de Geociencias indicó que los datos del evento son preliminares y podrían ser actualizados conforme avance el análisis sísmico.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó la mañana este sábado 17 de octubre un sismo de magnitud 5.0, localizado a 7 kilómetros al noroeste de Tonosí, provincia de Los Santos.

De acuerdo con el reporte preliminar del instituto, el movimiento telúrico ocurrió a las 11:24 a.m., hora local, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

El Instituto de Geociencias indicó que los datos del evento son preliminares y podrían ser actualizados conforme avance el análisis sísmico.

Este nuevo movimiento ocurre ocho días después del terremoto de magnitud 7.5 registrado el pasado 9 de octubre en Panamá, cuyo epicentro se ubicó a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí.

Por eso terremoto, 46 albergues continúan habilitados para atender a las personas que todavía no pueden regresar a sus viviendas, mientras el Gobierno reporta que unas 22,400 personas han recibido asistencia en las zonas afectadas.

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