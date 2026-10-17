Nuevo sismo de magnitud 5.0 se registra cerca de Tonosí, epicentro del terremoto del 9 de octubre

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó la mañana este sábado 17 de octubre un sismo de magnitud 5.0, localizado a 7 kilómetros al noroeste de Tonosí, provincia de Los Santos.
De acuerdo con el reporte preliminar del instituto, el movimiento telúrico ocurrió a las 11:24 a.m., hora local, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros.
El Instituto de Geociencias indicó que los datos del evento son preliminares y podrían ser actualizados conforme avance el análisis sísmico.
Este nuevo movimiento ocurre ocho días después del terremoto de magnitud 7.5 registrado el pasado 9 de octubre en Panamá, cuyo epicentro se ubicó a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí.
Por eso terremoto, 46 albergues continúan habilitados para atender a las personas que todavía no pueden regresar a sus viviendas, mientras el Gobierno reporta que unas 22,400 personas han recibido asistencia en las zonas afectadas.
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