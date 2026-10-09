Instituto de Geociencias corrige magnitud del terremoto en Panamá: fue de 7.5

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá corrigió la magnitud del terremoto registrado este viernes 9 de octubre al mediodía y estableció que fue de 7.5, en lugar de 7.2, como se había reportado inicialmente.

En una actualización publicada a las 5:52 p.m., la entidad indicó que el sismo ocurrió a las 12:56 p.m., hora local, con una profundidad de 4 kilómetros.

De acuerdo con el reporte corregido, el epicentro se localizó en Panamá, a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, provincia de Los Santos.

El Instituto de Geociencias identificó el evento como corregido en su registro sísmico, que actualiza los datos iniciales sobre la magnitud del movimiento telúrico.

La corrección eleva de 7.2 a 7.5 la magnitud informada inicialmente para el terremoto que se sintió en distintos puntos del país.

Además, la información corresponde a los datos divulgados por el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá en su reporte actualizado de las 5:52 p.m.