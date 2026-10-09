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Canal de Panamá opera con normalidad tras sismo de 7.2

La ACP activó revisiones preventivas en todas sus estructuras luego del movimiento telúrico percibido en el territorio nacional este viernes 9 de octubre.
La ACP activó revisiones preventivas en todas sus estructuras luego del movimiento telúrico percibido en el territorio nacional este viernes 9 de octubre. Cedida | ACP
Por
Mileika Lasso
  • 09/10/2026 14:51
La ACP desmiente daños en compuertas de Agua Clara tras el terremoto de 7.2. Operaciones transcurren con normalidad en el Canal de Panamá

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) aclaró este viernes 9 de octubre que las operaciones en la vía interoceánica se mantienen con normalidad tras el terremoto de magnitud 7.2 registrado a las 12:56 p. m., desmintiendo los rumores sobre el supuesto descarilamiento de una compuerta en las esclusas neopanamax de Agua Clara, en el sector Atlántico, provincia de Colón.

Tras la ocurrencia del sismo con epicentro en Tonosí, provincia de Los Santos, circularon informes extraoficiales sobre fallas en la infraestructura operativa de la vía transístmica.

Sin embargo, la administración del Canal confirmó la activación inmediata de los protocolos de emergencia e inspecciones técnicas en las distintas instalaciones para evaluar posibles afectaciones en la vía navegable.

“Nuestra prioridad es la seguridad de nuestros colaboradores, de los buques y sus tripulaciones que se encuentran en aguas del Canal, al igual que las comunidades vecinas”, detalló la entidad.

En su comunicado de prensa, la ACP reiteró que los equipos técnicos continúan en campo realizando evaluaciones minuciosas y que compartirán información actualizada a medida que avancen los diagnósticos.

Comunicado de prensa de la Autoridad del Canal de Panamá.
Comunicado de prensa de la Autoridad del Canal de Panamá. Cedida | ACP
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