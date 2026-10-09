Panamá bajo alerta por terremoto de 7.2 y 46 réplicas en Azuero

Un terremoto de magnitud 7.2 sacudió este viernes el territorio nacional, fijando su epicentro a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, provincia de Los Santos. El sismo, registrado a las 12:56 p. m. a una profundidad de 4 kilómetros, causó daños en infraestructuras de la región central, obligó al cierre temporal del Aeropuerto Internacional de Tocumen y motivó la suspensión de clases en todo el país. Posterior al movimiento principal, el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC-UP) contabilizó al menos 12 réplicas en un lapso inferior a hora y media. Entre los sismos secundarios destacaron uno de magnitud 6.1 a las 1:22 p. m. y otro de magnitud 6.4 a las 1:37 p. m., este último localizado a 21 kilómetros al norte de Tonosí. La actividad telúrica extendió su radio de percepción hasta la provincia de Panamá Oeste, donde se registró un evento de magnitud 4.6 a 8 kilómetros al sur de La Chorrera a las 1:13 p. m. A las 3:00 p. m., el IGC-UP contabiliza 46 réplicas. El organismo prevé que los eventos sísmicos continúen durante las próximas horas como parte del proceso de liberación de energía en las placas tectónicas. Las evaluaciones preliminares de los estamentos de seguridad reportaron afectaciones en estructuras situadas en las provincias de Los Santos, Veraguas y Coclé, incluyendo daños verificados en una iglesia y una instalación hotelera en el distrito de Penonomé. El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) recomendó mantener la calma y seguir las cuentas oficiales mientras avanzan los monitoreos en las zonas impactadas. Ante la recurrencia de los movimientos telúricos, el Ministerio de Educación (Meduca) ordenó la suspensión de la jornada escolar vespertina de este viernes en todos los centros educativos del país, como medida de prevención para salvaguardar a la comunidad educativa. Las autoridades aeronáuticas y de emergencia mantienen la revisión de las pistas del Aeropuerto Internacional de Tocumen y de las redes viales nacionales para dictaminar las condiciones operativas tras el evento telúrico.

Réplicas registradas por el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá

1:13 p. m. (Magnitud 4.6) – Panamá Oeste: Se registró a una profundidad de 10 km, localizado a 8 km al sur de La Chorrera.

1:15 p. m. (Magnitud 3.4) – Los Santos: Se produjo a una profundidad de 14 km, ubicado a 46 km al oeste de Tonosí.

1:22 p. m. (Magnitud 6.1) – Los Santos: Segunda réplica de mayor intensidad, registrada a 10 km de profundidad y localizada a 20 km al noreste de Tonosí.

1:26 p. m. (Magnitud 5.2) – Herrera: Ocurrió a una profundidad de 7 km, situada a 44 km al suroeste de Chitré.

1:30 p. m. (Magnitud 3.9) – Veraguas: Se detectó a 6 km de profundidad, a 33 km al sur de Soná.

1:33 p. m. (Magnitud 5.1) – Veraguas: Tuvo lugar a 10 km de profundidad, ubicada a 44 km al sureste de Santiago.

1:37 p. m. (Magnitud 6.4) – Los Santos: La réplica más fuerte registrada hasta el momento, localizada a 10 km de profundidad y a 21 km al norte de Tonosí.

1:47 p. m. (Magnitud 5.5) – Veraguas: Registrada a una profundidad superficial de 1 km, a 40 km al sureste de Soná.

1:50 p. m. (Magnitud 5.5) – Los Santos: Se produjo a 10 km de profundidad, situada a 32 km al sureste de Tonosí.

1:58 p. m. (Magnitud 4.9) – Los Santos: Registrada a 10 km de profundidad, ubicada a 19 km al este de Tonosí.

2:04 p. m. (Magnitud 5.2) – Veraguas: Se detectó a 5 km de profundidad, localizada a 23 km al sur de Soná.