Terremoto de magnitud 7.2 sacude Panamá; se siente en distintos puntos del país

Un fuerte terremoto de magnitud 7.2 sacudió Panamá este viernes 9 de octubre y fue percibido en varios puntos del territorio nacional, generando preocupación entre la población y reportes de afectaciones estructurales en diferentes regiones del país.

De acuerdo con los reportes preliminares, el movimiento sísmico tuvo su epicentro al oeste de Tonosí, en la provincia de Los Santos. Inicialmente, el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá informó sobre un evento sísmico localizado a 39 kilómetros al oeste de Tonosí, con una profundidad de 10 kilómetros y registrado a las 12:56 p. m., hora local.

Tras el temblor principal, se han sentido tres réplicas en distintos puntos del país. Algunos residentes han vuelto a percibir estos movimientos posteriores, mientras se mantiene la atención sobre la evolución de la actividad sísmica y los posibles daños ocasionados por el evento.